Памфилова рассказала о предложении провести ДЭГ на выборах в 29 регионах РФ

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на президентских выборах в 2024 году предлагается провести наряду с традиционным в 29 регионах России. Об этом 20 декабря заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

«Предлагается провести ДЭГ на выборах президента РФ в 29 субъектах России. Потенциально участие в ДЭГ могут осуществить около 38 миллионов избирателей», — сказала она.

Она также пояснила, что изначально ДЭГ планировалось провести в 28 регионах, в которых уже был опыт его применения, однако позже заявка поступила еще от одного субъекта — Вологодской области.

«У нас недавно совсем прошла супермасштабная тренировка, в процессе которой мы охватили огромный массив всех регионов… Вологодские избиратели проявили очень высокий интерес к такому виду голосования… Мы решили дать добро», — добавила глава ЦИК.

7 декабря Совет Федерации принял постановление о назначении выборов президента России. ЦИК РФ приняла решение о проведении выборов с 15 по 17 марта 2024 года.

Памфилова 8 декабря отметила, что многодневное голосование становится традиционным для России. Она напомнила, что, по итогам общероссийского голосования по поправкам к Конституции в 2020 году, стало понятно, что трехдневное голосование встречает у многих избирателей поддержку. Подобный формат применялся и в 2021 году на выборах депутатов в Госдуму РФ.

В тот же день действующий глава государства Владимир Путин объявил после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле о намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах.