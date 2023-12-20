Реклама
Прямой эфир
Экономика
Эксперт рассказал о больших поставках российского СПГ в Японию
Мир
Власти ЕС заморозили €28 млрд активов бизнесменов из РФ и Белоруссии
Мир
The Washington Post убрала с главной страницы рубрику о ситуации на Украине
Мир
Генпрокуратура ФРГ подтвердила запрос о взыскании €720 млн российских активов
Общество
Мужчину в Москве приговорили к 14,5 года за тройное убийство в 1995 году
Общество
Памфилова заявила о предложении провести электронное голосование в 29 регионах
Общество
Собянин рассказал о планах продлить МЦД до Твери, Калуги и Тулы
Экономика
Цена барреля нефти Brent поднялась до $80 впервые с 1 декабря
Мир
Парламент Киргизии одобрил законопроект об изменении флага страны
Общество
ЦИК получила заявки 16 претендентов в кандидаты на должность президента РФ
Пресс-релизы
Росприроднадзор открыл выставку работ победителей премии «Экология — дело каждого»
Мир
Чехия и Словакия попросили ЕК сохранить поставки российской нефти
Общество
Аэропорт Волгограда сообщил о возобновлении работы
Общество
ФСБ изъяла в Москве почти 700 кг предназначенных для переправки в ЕС наркотиков
Происшествия
Водитель иномарки насмерть сбил пешехода в центре Москвы
Сюжет:

Памфилова рассказала о предложении провести ДЭГ на выборах в 29 регионах РФ

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на президентских выборах в 2024 году предлагается провести наряду с традиционным в 29 регионах России. Об этом 20 декабря заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

«Предлагается провести ДЭГ на выборах президента РФ в 29 субъектах России. Потенциально участие в ДЭГ могут осуществить около 38 миллионов избирателей», — сказала она.

Она также пояснила, что изначально ДЭГ планировалось провести в 28 регионах, в которых уже был опыт его применения, однако позже заявка поступила еще от одного субъекта — Вологодской области.

«У нас недавно совсем прошла супермасштабная тренировка, в процессе которой мы охватили огромный массив всех регионов… Вологодские избиратели проявили очень высокий интерес к такому виду голосования… Мы решили дать добро», — добавила глава ЦИК.

Президентские выборы – 2024: главное об избрании лидера России
Голосование в 2024 году пройдет на всей территории РФ, в ЛНР и ДНР выбирать президента будут по-новому

7 декабря Совет Федерации принял постановление о назначении выборов президента России. ЦИК РФ приняла решение о проведении выборов с 15 по 17 марта 2024 года.

Памфилова 8 декабря отметила, что многодневное голосование становится традиционным для России. Она напомнила, что, по итогам общероссийского голосования по поправкам к Конституции в 2020 году, стало понятно, что трехдневное голосование встречает у многих избирателей поддержку. Подобный формат применялся и в 2021 году на выборах депутатов в Госдуму РФ.

В тот же день действующий глава государства Владимир Путин объявил после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле о намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023