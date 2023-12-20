Der Spiegel узнал о намерении ФРГ активами РФ на €720 млн пополнить бюджет

Генеральный прокурор ФРГ Питер Франк намерен конфисковать замороженные ранее российские активы в размере более €720 млн и пополнить ими бюджет Германии. Об этом говорится в статье на сайте немецкого журнала Der Spiegel, опубликованной 20 декабря.

Генпрокуратура ФРГ уже подала соответствующее заявление в Верховный земельный суд Франкфурта-на-Майне. Если суд удовлетворит прошение прокурора, то средства могут пополнить немецкий бюджет.

Подобных прецедентов в Германии пока не было, говорится в материале.

Как уточняется, Берлин заморозил активы российских компаний, попавших в санкционный список Евросоюза (ЕС), однако некоторые из них пытались вывести средства. На фоне этого федеральная прокуратура ФРГ решила перевести средства в бюджет страны.

Сумму более €720 млн дочерняя компания Московской фондовой биржи разместила в немецкой дочерней компании крупнейшего американского банка JP Morgan. После введения санкций против России, JP Morgan получил распоряжение о переводе, согласно которому всю сумму нужно было перевести на счет в Commerzbank другой дочерней компании Московской биржи.

Из-за решения ЕС о санкциях два участвующих в финансовой операции банка не осуществили перевод.

Ранее, 12 декабря, Европейская комиссия (ЕК) утвердила меры «иммобилизации» доходов от замороженных активов российского Центробанка (ЦБ). В этот день Bloomberg со ссылкой на соответствующий проект ЕК сообщило, что механизм передачи Украине доходов от использования замороженных активов России может содержать несколько шагов. По их итогам чистая прибыль от использования российских замороженных активов будет направлена сначала в бюджет Евросоюза, а затем Украине.

6 декабря член комитета Госдумы по промышленности и торговле Алексей Канаев заявил, что российские активы, незаконным образом замороженные, должны в полном объеме вернуться в юрисдикцию РФ, а иначе это будет «банальным воровством» средств РФ. Канаев напомнил, что у РФ также имеются активы, замороженные в ответ на недружественные действия западных стран.

До этого, 8 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия проработает ответные меры из-за одобрения в конгрессе США проекта передачи Киеву замороженных российских активов.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.