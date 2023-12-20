Момент обрушения расселенного флигеля в Петербурге попал на видео

Момент обрушения расселенного флигеля на Гороховой улице в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга попал на видео. Кадры 20 декабря оказались в распоряжении «Известий».

На них видно, как из арки поднимается мощный столб пыли.

На данный момент спасатели продолжают осматривать завалы обвалившегося дома. Пострадавших нет.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в Telegram-канале сообщил, что последнего жильца, который не хотел покидать аварийный дом, уговорили переехать в гостиницу 19 декабря. Людей из соседнего дома также разместили в городских гостиницах.

Об обрушении стены дома на Гороховой улице в Санкт-Петербурге ранее в этот день сообщил источник «Известий». Уточнялось, что не выдержала внутренняя стена дома в одной из частей здания, построенного в XIX веке. Она была признана предаварийной, в ней никто не проживал, но в соседних частях еще оставались жильцы.

Обрушение началось еще днем 19 декабря, однако не все жильцы неаварийной части дома покинули здание. Эвакуацию из всего дома организовали в ночь на 20 декабря.