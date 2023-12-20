Реклама
Прямой эфир
Мир
Axios узнал о предложении Израиля объявить гуманитарную паузу
Мир
Зеленский заявил о намерении оценивать помощь Германии по реальным поступкам
Мир
Мазаева приговорили к восьми годам исправительной колонии за помощь террористам
Мир
В Пекине началась встреча Мишустина и Си Цзиньпина
Мир
ЮАР предложила обсудить украинскую «формулу мира» при участии России
Мир
В Британии отметили недовольство ВСУ продвижением российских солдат
Мир
Количество погибших в результате землетрясения в Китае увеличилось до 131
Мир
Гаврилов предрек угасание финансовой поддержки США Украины
Мир
Верховный суд Колорадо запретил Трампу участвовать в местных праймериз
Мир
Штаб Трампа обжалует запрет суда в Колорадо на участие в праймериз
Мир
Гаврилов указал на игнорирование угрозы попадания оружия для Киева к экстремистам
Общество
Союз потребителей подал иск к «Аэрофлоту» за возврат билетов на Пхукет
Мир
Гаврилов указал на невозможность изоляции России после встречи ОБСЕ
Общество
Синоптики спрогнозировали небольшие осадки 20 декабря в Москве
Экономика
В России оформили рекордное число полисов каско

Мурашко отметил позитивный опыт сотрудничества России и Китая

Глава Минздрава Мурашко: Россию и Китай связывает позитивный опыт сотрудничества
0
Фото: TASS/EPA/MAXIM SHIPENKOV
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко провел встречу с заместителем председателя государственного комитета по здравоохранению Китая Цао Сюэтао.

Отмечается, что это первая очная встреча сторон после пандемии COVID-19. Мурашко и Цао Сюэтао обсудили такие вопросы, как борьба с инфекционными заболеваниями, медицина катастроф, медицинское образование, обращение лекарственных средств и медицинских изделий, а также сотрудничество в сфере неинфекционных заболеваний.

В ходе встречи глава российского Минздрава обратил внимание на позитивный опыт сотрудничества между странами в период пандемии COVID-19, когда на постоянной основе осуществлялся обмен актуальной информацией о подходах к лечению и профилактике инфекции.

«У нас есть еще одно традиционное поле для сотрудничества — это медицина катастроф. У нас большая приграничная территория, поэтому мы можем проводить совместные учения и тренировки», — привела пресс-служба Минздрава РФ слова Мурашко.

Кроме того, он отметил еще одно перспективное направление для сотрудничества — медицинское образование. Мурашко подчеркнул стремление сторон расширять количество учащихся студентов-медиков.

Глава российского Министерства здравоохранения также поблагодарил Китай за оказанную активную поддержку России на международных площадках. Он добавил, что РФ выражает интерес к развитию контактов в вопросах разработки и производства биологических препаратов, телемедицине, биотехнологиях для лечения онкологических, ревматоидных и инфекционных заболеваний.

Помимо этого, Мурашко пригласил китайских коллег в Москву, чтобы провести знакомство с российской системой здравоохранения и посетить 2-ой Форум будущих технологий в медицине, который состоится в столице 13–14 февраля 2024 года.

Энергетика, автомобили и «оборонка»: чем будут торговать Россия и Китай
Более 90% расчетов между Москвой и Пекином производится в рублях и юанях

Российская делегация во главе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным находится с рабочим визитом в КНР с 19 декабря.

19 декабря посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что российско-китайские отношения способны преодолеть любые препятствия в эпоху колоссальных перемен во всем мире. По словам дипломата, несмотря на большое количество мировых вызовов, сотрудничество между Пекином и Москвой будет становиться только прочнее. Он также указал, что главы КНР и РФ нацелены на дальнейшее поддержание диалога «в различных форматах», а весь 2024 год будет «очень ярким и насыщенным для китайско-российских отношений».

8 декабря в совместном заявлении России и Китая по итогам девятого китайско-российского финансового диалога в Пекине отмечалось, что страны намерены продолжать углубление взаимовыгодного сотрудничества в различных форматах на фоне нестабильности мировой экономики и западных санкций.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023