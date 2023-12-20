Мурашко отметил позитивный опыт сотрудничества России и Китая

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко провел встречу с заместителем председателя государственного комитета по здравоохранению Китая Цао Сюэтао.

Отмечается, что это первая очная встреча сторон после пандемии COVID-19. Мурашко и Цао Сюэтао обсудили такие вопросы, как борьба с инфекционными заболеваниями, медицина катастроф, медицинское образование, обращение лекарственных средств и медицинских изделий, а также сотрудничество в сфере неинфекционных заболеваний.

В ходе встречи глава российского Минздрава обратил внимание на позитивный опыт сотрудничества между странами в период пандемии COVID-19, когда на постоянной основе осуществлялся обмен актуальной информацией о подходах к лечению и профилактике инфекции.

«У нас есть еще одно традиционное поле для сотрудничества — это медицина катастроф. У нас большая приграничная территория, поэтому мы можем проводить совместные учения и тренировки», — привела пресс-служба Минздрава РФ слова Мурашко.

Кроме того, он отметил еще одно перспективное направление для сотрудничества — медицинское образование. Мурашко подчеркнул стремление сторон расширять количество учащихся студентов-медиков.

Глава российского Министерства здравоохранения также поблагодарил Китай за оказанную активную поддержку России на международных площадках. Он добавил, что РФ выражает интерес к развитию контактов в вопросах разработки и производства биологических препаратов, телемедицине, биотехнологиях для лечения онкологических, ревматоидных и инфекционных заболеваний.

Помимо этого, Мурашко пригласил китайских коллег в Москву, чтобы провести знакомство с российской системой здравоохранения и посетить 2-ой Форум будущих технологий в медицине, который состоится в столице 13–14 февраля 2024 года.

Российская делегация во главе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным находится с рабочим визитом в КНР с 19 декабря.

19 декабря посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что российско-китайские отношения способны преодолеть любые препятствия в эпоху колоссальных перемен во всем мире. По словам дипломата, несмотря на большое количество мировых вызовов, сотрудничество между Пекином и Москвой будет становиться только прочнее. Он также указал, что главы КНР и РФ нацелены на дальнейшее поддержание диалога «в различных форматах», а весь 2024 год будет «очень ярким и насыщенным для китайско-российских отношений».

8 декабря в совместном заявлении России и Китая по итогам девятого китайско-российского финансового диалога в Пекине отмечалось, что страны намерены продолжать углубление взаимовыгодного сотрудничества в различных форматах на фоне нестабильности мировой экономики и западных санкций.