Майор ЦАХАЛ рассказал о сдающихся в плен палестинцах

За последние две недели количество сдающихся в плен палестинцев заметно увеличилось по сравнению с началом боевых действий в секторе Газа. Об этом рассказал в интервью «Известиям» майор, заместитель командира танкового батальона Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Алексей (фамилия не раскрывается по просьбе израильской армии).

«Очень большое количество сдающихся за последнюю неделю. В первый месяц мы практически не видели мирных жителей, никто не сдавался, а за последние две недели люди сдаются сотнями. Я говорю только про свою бригаду. Полагаю, общее число — более нескольких тысяч человек, среди них 15–20% из ХАМАС», — заявил он.

По его словам, среди палестинцев есть желающие эвакуироваться в Израиль.

«Есть обычные мирные жители, которые хотят перейти в Израиль, мы их передаем внутренней разведке ШАБАК. Но и нельзя забывать, что сдаваться в плен не так уж и просто: мужчинам нужно поднять белый флаг и полностью раздеться. Женщин и детей последнее условие не касается», — отметил он.

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«Мы никуда не торопимся, у нас есть время, а у ХАМАС — нет»