Уголовное дело возбудили после падения льда на ребенка в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после того, как на коляску с двухлетним ребенком упала глыба льда. Об этом 19 декабря сообщило главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»)», — сообщило ведомство в Telegram-канале.

По данным следствия, наледь упала возле одного из домов по Новочеркасскому проспекту 19 декабря. Двухлетнего мальчика с телесными повреждениями в области головы госпитализировали.

Мама ребенка рассказала, что упавший сверху лед разломал коляску, которая спасла его от более серьезных травм.

«Слышу, что сверху что-то летит. У меня закралась мысль, что хоть бы не на нас, но прилетело именно на нас. Я получила удар по голове. Коляска сломалась под ударом, она разлетелась. Ребенка спасла только закрытая крыша коляски», — сказала Анастасия «Известиям».

По ее словам, ребенок после удара ни на что не реагировал, но спустя время все-таки откликнулся на свое имя. Прохожие сразу вызвали скорую помощь и помогли оттащить коляску подальше от дома.

«В течение всего дня нас возили по нескольким детским больницам на разные обследования. Подтвердился диагноз — «перелом слезной зоны черепа». Сейчас я нахожусь с ребенком в стационаре», — сказала мама.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Надежда Одинцова побывала на месте происшествия. Она увидела огромные куски льда, которые валялись прямо на тротуаре. Прямо при ней с крыши дома снова сошла наледь.

Днем ранее в центре Санкт-Петербурга снег с крыши дома упал на голову мужчины, в результате он был госпитализирован. Момент падения снега попал на камеру видеонаблюдения. О состоянии мужчины пока не сообщалось.