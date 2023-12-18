Мужчину в Петербурге госпитализировали после падения на него снега
В центре Санкт-Петербурга снег с крыши дома упал на голову мужчины. В результате он был госпитализирован, сообщает 18 декабря источник «Известий».
Известно, что инцидент произошел днем 18 декабря у дома в Мучном переулке. Момент падения снега попал на камеру видеонаблюдения.
На кадрах видно, что неравнодушные люди сразу подбежали к пострадавшему, пытаясь оказать помощь. По словам очевидца, мужчина был без сознания, но дышал.
Его увезли в Мариинскую больницу. О состоянии мужчины пока не сообщалось.
Накануне в Калужской области ребенка насмерть завалило снегом, упавшим с крыши частного дома. Скорая помощь оперативно прибыла на место, но спасти ребенка не удалось из-за характера полученных травм.