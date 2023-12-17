Ребенок погиб из-за падения снега с крыши частного дома в Калужской области

В Калужской области ребенка насмерть завалило снегом, упавшим с крыши частного дома. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в воскресенье, 17 декабря, в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в населенном пункте Кондрово. Снег сошел на ребенка, который проживал в этом доме и гулял во дворе.

Оперативно на место прибыла скорая помощь, но спасти ребенка не удалось из-за характера полученных травм.

Шапша выразил соболезнования семье мальчика.

По данным региональной прокуратуры, возбуждено уголовное дело.

Ранее, 17 марта, во Владимирской области на годовалую девочку рухнул снег с крыши библиотеки. Тогда ребенок выжил, но получил различные ушибы.