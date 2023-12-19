Глыба льда рухнула на коляску с ребенком в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге глыба льда рухнула на коляску с двухлетним ребенком внутри, в результате происшествия малыш находится в больнице в состоянии средней тяжести. Об этом во вторник, 19 декабря, сообщил источник «Известий».
Инцидент произошел утром во вторник, рядом с первым корпусом дома 37 по Новочеркасскому проспекту. После произошедшего мать малыша начала кричать и просить прохожих вызвать скорую помощь. Ребенка экстренно госпитализировали. Сведения о его состоянии выясняются.
Корреспондент «Известий» Надежда Одинцова побывала на месте происшествия.
«Огромные куски льда валяются прямо на тротуаре. Здесь находиться достаточно страшно. На моих глазах буквально минуту назад еще лед сошел с крыши этого дома», ― рассказала она.
По словам очевидцев, после падения куска льда коляску смяло, ее колеса слетели. Однако, несмотря на инцидент, люди продолжают ходить по тротуару, добавила Одинцова.
«Кто-то ходит по дороге с достаточно оживленным движением и по сугробам ― здесь даже видны следы от шагов», ― заключила корреспондент.
Днем ранее в центре Санкт-Петербурга снег с крыши дома упал на голову мужчины, в результате он был госпитализирован. Момент падения снега попал на камеру видеонаблюдения. О состоянии мужчины пока не сообщалось.