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Суд в Москве арестовал начальника ГУ МЧС по Самарской области

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Фото: ГУ МЧС России по Самарской области
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Басманный районный суд Москвы арестовал начальника главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майора внутренней службы Олега Бойко и других фигурантов дела о взяточничестве. Об этом 19 декабря сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

В отношении Бойко, Яна Гущина и Елены Тютюнник избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 28 суток, до 15 февраля 2024 года.

Бойко обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Гущин и Тютюнник, которые являются руководителями коммерческих компаний, обвиняются по ч 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой») за покровительство коммерческой организации, входящей в группу компаний, при выполнении работ и оказании услуг в сфере пожарной безопасности.

Главе регионального управления грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

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Накануне сообщалось, что Бойко подозревается в получении взятки на сумму свыше 25 млн рублей за покровительство при выполнении работ в сфере организации пожарной безопасности.

18 декабря источник «Известий» в силовых структурах рассказал о задержании Бойко в Самаре. Также сообщалось об обысках по шести адресам.

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