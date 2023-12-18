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Уголовное дело возбудили в отношении начальника ГУ МЧС по Самарской области

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Фото: Главное управление МЧС России по Самарской области
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Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении начальника ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко и двух представителей коммерческой организации. Об этом в понедельник, 18 декабря, сообщает ведомство в Telegram-канале.

«По данным следствия, Бойко получил от них взятки на сумму свыше 25 млн рублей за покровительство при выполнении работ в сфере организации пожарной безопасности», — говорится в публикации.

Отмечается, что подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании меды пресечения.

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Ранее в этот же день источник «Известий» в силовых структурах рассказал о задержании в Самаре главы главного управления МЧС России по региону Бойко. Также сообщалось об обысках по шести адресам.

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