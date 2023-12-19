Главу ГУ МЧС по Самарской области обвинили во взятке в особо крупном размере
Главе Главного управления МЧС России по Самарской области Олегу Бойко предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Об этом 19 декабря «Известиям» сообщила пресс-служба Басманного суда Москвы.
«Бойко предъявлено официальное обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ», — говорится в сообщении.
Главе регионального управления грозит наказание до 15 лет лишения свободы.
Накануне сообщалось, что Бойко подозревается в получении взятки на сумму свыше 25 млн рублей за покровительство при выполнении работ в сфере организации пожарной безопасности.
18 декабря источник «Известий» в силовых структурах рассказал о задержании Бойко в Самаре. Также сообщалось об обысках по шести адресам.