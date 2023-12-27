Зарплаты и льготы в российской армии в 2024 году: всё о мощной поддержке военных

Военнослужащие являются одной из самых защищенных в социальном плане групп населения. В октябре 2024 года денежное довольствие военных будет проиндексировано на 4,5%. Помимо действующих силовиков поправки коснутся и военных пенсионеров. Как меры поддержки повлияют на материальное положение защитников страны, сколько будет составлять зарплата у рядовых и офицеров в 2024 году — в материале «Известий».

Что включает в себя военная служба в России

Военная служба представляет собой профессиональную деятельность на воинских должностях в Вооруженных силах РФ, а также в других войсках, силовых органах и формированиях. Главной задачей военных является защита государства и общества.

Военная служба бывает по призыву и по контракту. Службу по призыву проходят в армии, органах госохраны и иных войсках. По новым правилам, с 2024 года в армию будут призывать молодых людей 18–30 лет, срок службы составит 12 месяцев. Новый указ начнет действовать с момента весеннего призыва. По окончании гражданин имеет право продолжить службу и заключить контракт на два-три года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Существует альтернативная гражданская служба (АГС), которая актуальная для тех, кто по убеждениям или вероисповеданию не готов служить в войсках. Также послабления предоставляют представителям коренных малочисленных народов Севера.

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Гражданин освобождается от призыва, если он признан не годным или ограниченно годным к службе, а также в случае, если он уже прошел альтернативную гражданскую службу.

Какая зарплата у призывников на срочной службе в 2024 году

С 1 октября 2023 года зарплаты военнослужащих и сотрудников силовых ведомств выросли на 10,5%. Это стало самым большим повышением окладов данной категории бюджетников за последние несколько лет: с 2018 года рост составлял по 3,7–4% в год. Также в октябре были проиндексированы военные пенсии.

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Размер выплаты регулируется правительством РФ и федеральными органами в соответствии с законом о военной службе. В 2024 году произойдет индексация окладов солдат-срочников. Помимо основных поступлений, проходящие службу по призыву граждане получают различные денежные выплаты и компенсации.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Денежное довольствие солдата-срочника состоит из оклада по воинской должности и дополнительных выплат. Последние включают надбавки за выполнение задач, связанных с риском для жизни .

Согласно приказу министра обороны, в 2023 году зарплата солдат-срочников составляет 2 тыс. рублей в месяц. Сумма зависит от указанных критериев, таких как должность, стаж службы и другие факторы. Также гражданам, проходящим службу по призыву, предоставляется возможность получать дополнительные средства на детей и иждивенцев.

Зарплата офицеров в российской армии в 2024 году

Зарплата военнослужащих складывается из нескольких доходных статей. Всего имеется больше 10 видов. Так, существует несколько факторов: должность и звание, степень риска, уровень секретности части, доплата в районах со сложными климатическими условиями, квалификация, различного рода компенсации.

Выплата за выслугу лет начинается после второго года службы, право получения сохраняется за военнослужащими всех родов войск, независимо от звания. Каждый месяц к военному окладу добавляется 10%, после каждых пяти лет ставка увеличивается еще на 5%. Максимальная надбавка начисляется после 25 лет службы и составляет 40% к окладу. Офицеры получают 10% сразу после подписания контракта, поскольку время учебы в училище или вузе засчитывается в стаж.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В соответствии с уровнем инфляции 2024 года, размер оклада офицера в управлении танкового или мотострелкового корпуса составит 31 309 рублей, а старшего офицера в управлении (департаменте, отделе главуправления) — 38 961 рубль.

Индексация зарплат военных в 2024 году

С 1 октября 2024 года денежное довольствие военнослужащих проиндексируют на 4,5%. По словам главы комитета по безопасности Госдумы Василия Пискарева, военные и силовики заслуживают дополнительной поддержки. Изменения также затронут военных пенсионеров. Кроме того, так называемый понижающий коэффициент увеличится с 1 января 2024 года до 85,47%, а с 1 октября 2024 года — до 89,32%. В итоге военные пенсии будут проиндексированы на 9,2%. На данные цели из государственного бюджета выделят 180,2 млрд рублей. Помимо должностного оклада существуют надбавки за выслугу лет и другие составляющие.

Ранее правительство РФ хотело приостановить индексации зарплат военных, силовиков и чиновников. Однако в Госдуме приняли закон о повышении денежного довольствия военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти.

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Льготы военнослужащим и их семьям в 2024 году

Военнослужащие имеют право на специальные льготы и выплаты. Некоторые регионы устанавливают дополнительные бонусы для семей военнослужащих.

Государство гарантирует служебное жилье военнослужащим, которым негде жить. В случае отсутствия подходящей квартиры выплатят компенсацию за аренду. Получить жилье в постоянное проживание можно после 20 лет службы, а в отдельных случаях — и после 10 лет. Кроме того, военный может стать участником накопительно-ипотечной системы, позволяющей самостоятельно купить подходящую квартиру. Подобное право предоставляется после трех лет участия в программе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В случае переезда на другое место службы военному выдают выплату в размере одного оклада и 25% от оклада на каждого члена семьи.

Начиная с 2023–2024 учебного года в вузах и колледжах присутствует отдельная квота — 10% от всех бюджетных мест резервируются для детей военных и сотрудников госорганов, которые приняли участие в СВО. Они могут обучаться за счет бюджета по программам бакалавриата и специалитета. Подготовительные курсы являются бесплатными.

Военнослужащий может выйти в отставку с выслугой 20 и более лет. Для военных, которые заключили контракт после 24 февраля 2022 года, участие в боевых действиях засчитывается как страховой стаж один день за два .

Военная ипотека в 2024 году: сумма, условия получения

Военная ипотека совершенствуется каждый год и открывает новые возможности перед военнослужащими и их семьями. Можно выбрать квартиры в новостройках, на вторичном рынке, а также оформить ипотеку на строительство собственного жилья.

Льготная программа предоставляет сниженные процентные ставки на ипотечные кредиты. В 2023 году минимальная ставка составила 5,7% при средней ставке в 12%. В соответствии с проектом федерального бюджета на 2024–2026 годы предполагается увеличение размера накопительного взноса на одного участника программы. Таким образом, в следующем году ежемесячный платеж по ипотеке составит 30 445 рублей. Ранее вице-председатель комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный обратился с запросом о снижении процентной ставки по ипотечному кредиту до 2% для участников боевых действий.

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

В настоящее время мобилизованные лица могут воспользоваться преимуществами льготной ипотеки с процентной ставкой 8% годовых. Военную ипотеку можно совмещать с другими льготными программами, что позволяет уменьшить процентную ставку. При использовании военной ипотеки для покупки жилья на первичном или вторичном рынке процентная ставка может составить 4,3%.