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На сколько повысят пенсии военным пенсионерам в 2024 году

Пенсии военных пенсионеров вырастут на 4,5% с октября 2024 года
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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Со следующего года пенсии военных пенсионеров станут больше. Соответствующий закон 27 ноября подписал президент России Владимир Путин. На сколько увеличатся пенсии этой категории граждан в 2024 году, рассказывают «Известия».

Военные пенсии повысят на 4,5%

С 1 октября 2024 года военные пенсии, а также пенсии силовикам повысят на 4,5%. Изменения были внесены в закон о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу.

Согласно документу, военные пенсии повысят с 1 октября 2024 года. С этого времени понижающий коэффициент — денежное довольствие, учитываемое при исчислении военных пенсий, — составит 89,32%. Это позволит увеличить реальный размер пенсий на 4,5%.

С начала следующего года и до осени будет учитываться 85,47% денежного довольствия, как и в 2023 году. Таким образом с октября понижающий коэффициент будет увеличен на 3,85%. Такое решение связано с пропуском индексации денежного довольствия военнослужащих.

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Кого коснется повышение пенсий

Новые нормы коснутся как военных пенсионеров, прошедших службу в Вооруженных силах РФ, так и приравненных к них лиц. В их числе сотрудники Росгвардии, МВД, ФСБ, МЧС, ФСИН, государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотиков и психотропных веществ и других структур.

Выплаты назначаются за выслугу лет или по инвалидности, а также родственникам военнослужащих — в связи с потерей кормильца.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, в общей сложности эта мера коснется более 2,7 млн человек.

Прежде пенсии военным пенсионерам повышали в текущем году. Так, c 1 октября 2023 года они выросли на 10,5%. А в 2022 году они увеличились в общей сложности на 19,5%.

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Кому положена военная пенсия

Ежемесячные выплаты от государства положены при наличии длительного стажа (выслуги лет). У военных при увольнении он должен быть 20 лет и более.

Кроме того, пенсию по выслуге лет могут получать граждане, которые были уволены со службы по достижении ими предельного возраста или состоянию здоровья. На день увольнения со службы им должно быть 45 лет. При этом общий трудовой стаж должен составлять 25 лет с учетом, что не менее 12,5 года из них проведено на военной службе.

Ранее «Известия» рассказали, кого еще ждет повышение пенсий в 2024 году.

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