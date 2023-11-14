На сколько вырастут пенсии военных и неработающих пенсионеров в 2024 году

Со следующего года пенсии военных и неработающих пенсионеров станут больше. Соответствующие законопроекты 14 ноября приняла Госдума. На сколько увеличатся пенсии этих категорий пенсионеров в 2024 году, рассказывают «Известия».

Повышение пенсий военным пенсионерам в 2024 году

Согласно документу, пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц повысят на 4,5% с 1 октября 2024 года. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, эта мера коснется более 2,7 млн человек.

«Наша задача — поддержать тех, кто обеспечивал безопасность нашей страны», — подчеркнул он.

Володин также напомнил, что повысить пенсии военным пенсионерам поручил президент России Владимир Путин. Он отметил, что так как законопроект входит в число бюджетообразующих, он был рассмотрен в приоритетном порядке.

Повышенную пенсию, в частности, будут получать граждане, проходившие службу в Вооруженных силах России, сотрудники Росгвардии, МВД, ФСБ, МЧС, ФСИН и других структур. Выплаты назначаются военнослужащим за выслугу лет или по инвалидности, а также их родственникам — в связи с потерей кормильца.

Прежде пенсии военным пенсионерам повышали в текущем году. Так, c 1 октября 2023 года они выросли на 10,5 %. А в 2022 году они увеличились в общей сложности на 19,5 %.

Повышение пенсий неработающим пенсионерам в 2024 году

Госдума в окончательном чтении также приняла законопроект о повышении пенсий неработающим пенсионерам. Как следует из текста документа, их повысят на 7,5%.

Средний размер пенсионного обеспечения получателей страховой пенсии увеличится до 22 605 рублей (на 1572 рубля), а для гражданина РФ по старости до 23 449 рублей (плюс 1631 рубль).

«Все необходимые для поддержки пенсионеров средства уже заложены в проекте федерального бюджета», — сказал Володин.

По словам председателя Госдумы, дополнительные расходы из бюджета на повышение пенсий составят порядка 234 млрд рублей. Получать повышенные пенсии будут более 32 млн граждан уже с 1 января 2024 года.

Кроме того, сейчас обсуждается вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам, о чем в конце октября сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Эксперты считают повышение пенсий в 2024 году хорошим знаком

Рост пенсий россиян с нового года можно назвать важным событием. Такое мнение в беседе с «Известиями» высказал директор по коммуникациям и КСО компании BitRiver Андрей Лобода.

«То, что Минфин фактически в первую очередь при проектировании бюджета думает об исполнении социальных задач, — это хороший знак для общества», — указал он.

Эксперт отметил, что находить новые решения для поддержки неработающих и заслуженных граждан вынуждает политика слабого рубля. По его мнению, при инфляции ниже 5% решать эти задачи было бы гораздо проще.

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