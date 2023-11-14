Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава МЧС России сообщил о планах эвакуации из сектора Газа всех граждан РФ
Мир
Самолет с эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел из Египта
Мир
Евросоюз подготовит еще 10 тыс. солдат для ВСУ
Мир
Лукашенко объявил о раскрытии преступной схемы по экспорту молока в РФ
Общество
Суд арестовал подозреваемого во взяточничестве начальника УМВД Выборга
Общество
Путин поручил увеличить объем авиаперевозок в ДФО
Мир
В Совбезе Украины предрекли «большую беду» из-за дискуссий о выборах президента
Общество
Источник сообщил, что обвиняемая в теракте Трепова провалила тест на полиграфе
Общество
В Госдуме выступили за увеличение пенсии прабабушкам с иждивенцами
Мир
Экс-аналитик ЦРУ предрек переговоры Путина с Зеленским с позиции силы
Экономика
Минстрой предложил выделить ипотеку на дома в отдельный проект
Мир
Буданов допустил отсутствие мирного договора по окончании конфликта с РФ
Мир
Reuters сообщило о намерении Yandex N.V. продать разом все российские активы

На сколько вырастут пенсии военных и неработающих пенсионеров в 2024 году

Военным и неработающих пенсионерам повысят пенсии в 2024 году
0
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Со следующего года пенсии военных и неработающих пенсионеров станут больше. Соответствующие законопроекты 14 ноября приняла Госдума. На сколько увеличатся пенсии этих категорий пенсионеров в 2024 году, рассказывают «Известия».

Повышение пенсий военным пенсионерам в 2024 году

Согласно документу, пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц повысят на 4,5% с 1 октября 2024 года. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, эта мера коснется более 2,7 млн человек.

«Наша задача — поддержать тех, кто обеспечивал безопасность нашей страны», — подчеркнул он.

Володин также напомнил, что повысить пенсии военным пенсионерам поручил президент России Владимир Путин. Он отметил, что так как законопроект входит в число бюджетообразующих, он был рассмотрен в приоритетном порядке.

Повышенную пенсию, в частности, будут получать граждане, проходившие службу в Вооруженных силах России, сотрудники Росгвардии, МВД, ФСБ, МЧС, ФСИН и других структур. Выплаты назначаются военнослужащим за выслугу лет или по инвалидности, а также их родственникам — в связи с потерей кормильца.

Прежде пенсии военным пенсионерам повышали в текущем году. Так, c 1 октября 2023 года они выросли на 10,5 %. А в 2022 году они увеличились в общей сложности на 19,5 %.

Индексация выплат: кому повысят пенсии с 1 ноября
Названы пять категорий пенсионеров, которые получат надбавку

Повышение пенсий неработающим пенсионерам в 2024 году

Госдума в окончательном чтении также приняла законопроект о повышении пенсий неработающим пенсионерам. Как следует из текста документа, их повысят на 7,5%.

Средний размер пенсионного обеспечения получателей страховой пенсии увеличится до 22 605 рублей (на 1572 рубля), а для гражданина РФ по старости до 23 449 рублей (плюс 1631 рубль).

«Все необходимые для поддержки пенсионеров средства уже заложены в проекте федерального бюджета», — сказал Володин.

По словам председателя Госдумы, дополнительные расходы из бюджета на повышение пенсий составят порядка 234 млрд рублей. Получать повышенные пенсии будут более 32 млн граждан уже с 1 января 2024 года.

Кроме того, сейчас обсуждается вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам, о чем в конце октября сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Час выплаты: получателей накопительной пенсии в 2024-м станет вдвое больше
Кто может рассчитывать на такие начисления и каким еще способом можно забрать накопления

Эксперты считают повышение пенсий в 2024 году хорошим знаком

Рост пенсий россиян с нового года можно назвать важным событием. Такое мнение в беседе с «Известиями» высказал директор по коммуникациям и КСО компании BitRiver Андрей Лобода.

«То, что Минфин фактически в первую очередь при проектировании бюджета думает об исполнении социальных задач, — это хороший знак для общества», — указал он.

Эксперт отметил, что находить новые решения для поддержки неработающих и заслуженных граждан вынуждает политика слабого рубля. По его мнению, при инфляции ниже 5% решать эти задачи было бы гораздо проще.

Читайте также: В Минфине назвали средний размер пенсии россиян в 2024 году

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023