Госдума приняла закон об увеличении выплат неработающим пенсионерам

Государственная дума во вторник, 14 ноября, на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтении закон об увеличении выплат неработающим пенсионерам в 2024.

Согласно документу, средний размер пенсионного обеспечения получателей страховой пенсии увеличится на 1572 — до 22 605 рублей, а для гражданина РФ по старости на 1631 рубль — до 23 449 рублей.

«С 1 января 2024 года страховые пенсии по старости вырастут на 7,5 %. Это решение коснется более 32 млн граждан», — передает пресс-служба нижней палаты российского парламента слова председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Кроме того, он отметил, что необходимые для поддержания средства заложены в проекте федерального бюджета. Дополнительные бюджетные расходы на увеличение пенсий в следующем году составят около 234 млрд рублей, добавил председатель Госдумы.

О росте пенсий россиян на 7,5% в 2024 году в начале октября заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Экономист, директор по коммуникациям и КСО компании BitRiver Андрей Лобода в разговоре с «Известиями» назвал хорошим знаком планируемый рост пенсий российских граждан. Эксперт отметил, что любое повышение пенсий, причем для всех категорий граждан, — важное и знаковое событие, проявляющее человечность государства в адрес людей. То, что Минфин фактически в первую очередь при проектировании бюджета думает об исполнении социальных задач, — это хороший знак для общества, считает Лобода.

29 сентября сообщалось, что, по данным доклада Счетной палаты, в первом полугодии 2023-го реальные начисленные пенсии увеличились на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.