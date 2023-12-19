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Подруга Красилова рассказала об отсутствии у него жалоб на здоровье

Подруга Красилова рассказала «Известиям», что артист не жаловался на здоровье
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Фото: ТАСС/Софья Сандурская
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Танцор и шоумен Дмитрий Красилов (Пухляш), получивший известность после участия в клипе группы Little Big, никогда не жаловался на здоровье, рассказала Известиям 19 декабря его подруга Анна Нигохосова.

«Он никогда не жаловался на здоровье! Я даже не помню, чтобы он как-то сильно простывал, всегда был на подъеме!» — рассказала она.

По ее словам, артист был человеком-праздником, он любил, как участвовать в праздниках, так и создавать их, собирая друзей.

«В жизни был таким же, как и все видели его через камеру, — смешной, веселый, добрый! Мы дружили почти 2,5 года, и это была очень яркая и насыщенная на события дружба. Последнее время он очень горел сценой, стал записывать песни, заниматься вокалом, мечтал сделать свой концерт, на котором его песни будут петь зрители хором <…>, а еще хотел очень ярко отметить свое 30-летие, хоть день рождения у него летом, он уже думал, как и где будет его праздновать», — продолжила девушка.

Нигохосова уточнила, что средства на похороны артиста собирают его друзья и коллеги. О времени и месте проведения церемонии пока нет информации.

Пухляш скончался в своей московской квартире. По предварительным данным, смерть наступила 18 декабря из-за проблем с сердцем. Врачи считают, что приступ мог произойти на фоне лишнего веса. Точную причину смерти артиста установит медицинская экспертиза.

Красилов почувствовал себя плохо 17 декабря. Шоумен уехал домой со съемок и перестал выходить на связь. Коллеги вызвали скорую помощь и МЧС.

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Дверь квартиры была закрыта изнутри. Когда тело мужчины обнаружили, он уже не подавал признаков жизни.

Пухляш прославился после съемок в клипе Little Big на песню Uno, где он исполнил зажигательный танец. Также артист занимался постановкой шоу и многими другими проектами. Красилову было 29 лет.

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