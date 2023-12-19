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Что известно о смерти Пухляша из Little Big. Главное

Танцор Пухляш из Little Big мог умереть из-за проблем с сердцем
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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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В Москве умер танцор и шоумен Дмитрий Красилов (Пухляш), получивший известность благодаря участию в клипе группы Little Big. Информация об этом появилась в понедельник, 18 декабря. Что известно о смерти популярного артиста — в материале «Известий».

Причина смерти Пухляша

Пухляш скончался в своей московской квартире. По предварительным данным, смерть наступила из-за проблем с сердцем. Врачи считают, что приступ мог произойти на фоне лишнего веса. Точную причину установит медицинская экспертиза.

Накануне Красилов жаловался на плохое самочувствие и даже ушел из-за этого пораньше с работы. В последнее время артист был занят на съемках новогоднего шоу.

Прежде он говорил своим друзьям и коллегам, что «долго не проживет» из-за проблем со здоровьем.

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Пухляша нашли мертвым в квартире

Красилов почувствовал себя плохо 17 декабря. Шоумен уехал домой и перестал выходить на связь. Тогда по его адресу вызвали скорую помощь и МЧС.

Дверь квартиры была закрыта изнутри. Тело артиста обнаружили в помещении, он уже не подавал признаков жизни.

На место выехали следователи. При осмотре внешних повреждений у танцора не нашли, поэтому криминальный характер смерти пока исключается.

Смерть Пухляша стала шоком для коллег

Певец Родион Газманов назвал смерть Дмитрия Красилова неожиданной. Он рассказал, что буквально недавно виделся с артистом.

«Совершенно невозможно представить, что его больше нет. Очень печально», — сказал он.

Российская эстрадная певица Лолита Милявская заявила, что с Пухляшом у них были теплые человеческие отношения. Она добавила, что никогда не видела Дмитрия грустным.

Также смерть Красилова прокомментировали в коллективе Little Big. Бывшие коллеги артиста назвали произошедшее очень грустными новостями и выразили соболезнования его родным.

Пухляш прославился после съемок в клипе Little Big на песню Uno, где он исполнил зажигательный танец. После этого он стал одним из самых известных танцоров страны, покорив и западные СМИ. Также артист занимался постановкой шоу и многими другими проектами. Красилову было 29 лет.

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