Названа предварительная причина смерти Пухляша из клипа Little Big

Артист Дмитрий Красилов, более известный как Пухляш из клипа группы Little Big, по предварительной информации, мог скончаться из-за проблем с сердцем. Об этом 18 декабря сообщил источник «Известий».

«Точную причину смерти установит медицинская экспертиза», — сказал он.

Отмечалось, что артист был найден в квартире.

Ранее в этот день стало известно о смерти Дмитрия Красилова, Пухляша из клипа группы Little Big. Собеседник «Известий» уточнил, что 18 декабря Красилов уехал с работы, потому что почувствовал себя плохо. Утром артист не отвечал на звонки. Тогда по адресу Красилова были вызваны скорая помощь и МЧС.

Артист известен по клипу группы Little Big на песню Uno, в котором он танцует. После съемок в видео его стали приглашать участвовать в шоу и видеоклипах. Красилову было 29 лет.