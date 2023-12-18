Лолита заявила, что никогда не видела Пухляша из клипа Little Big грустным
Российская эстрадная певица Лолита Милявская заявила, что никогда не видела грустным Дмитрия Красилова, более известного как Пухляш из клипа группы Little Big. Об этом в понедельник, 18 декабря, она поделилась с «Известиями».
Она объяснила, что у них были теплые человеческие отношения.
«Бывают люди, с которыми с первого раза происходит химия. И ощущение, что это твой близкий-близкий родственник, как будто вы друг друга знаете миллион лет. Вот это Дима», — рассказала певица.
Ранее в этот день сообщалось о смерти Красилова. Предварительной причиной его смерти назвали проблемы с сердцем на фоне лишнего веса. 17 декабря Красилов уехал с работы, потому что почувствовал себя плохо. Утром артист не отвечал на звонки. Тогда по адресу Красилова вызвали скорую помощь и МЧС.
Красилов известен по клипу группы Little Big на песню Uno, в котором он танцует. После съемок в видео его стали приглашать участвовать в шоу и видеоклипах. Красилову было 29 лет.
Артист Родион Газманов назвал неожиданной смерть артиста, а в команде певца Стаса Костюшкина отметили, что он навсегда останется в памяти как добродушный и веселый человек.