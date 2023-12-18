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Лолита заявила, что никогда не видела Пухляша из клипа Little Big грустным

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Российская эстрадная певица Лолита Милявская заявила, что никогда не видела грустным Дмитрия Красилова, более известного как Пухляш из клипа группы Little Big. Об этом в понедельник, 18 декабря, она поделилась с «Известиями».

Она объяснила, что у них были теплые человеческие отношения.

«Бывают люди, с которыми с первого раза происходит химия. И ощущение, что это твой близкий-близкий родственник, как будто вы друг друга знаете миллион лет. Вот это Дима», — рассказала певица.

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Ранее в этот день сообщалось о смерти Красилова. Предварительной причиной его смерти назвали проблемы с сердцем на фоне лишнего веса. 17 декабря Красилов уехал с работы, потому что почувствовал себя плохо. Утром артист не отвечал на звонки. Тогда по адресу Красилова вызвали скорую помощь и МЧС.

Красилов известен по клипу группы Little Big на песню Uno, в котором он танцует. После съемок в видео его стали приглашать участвовать в шоу и видеоклипах. Красилову было 29 лет.

Артист Родион Газманов назвал неожиданной смерть артиста, а в команде певца Стаса Костюшкина отметили, что он навсегда останется в памяти как добродушный и веселый человек.

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