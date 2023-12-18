Газманов назвал неожиданной смерть Пухляша из клипа Little Big

Артист Родион Газманов назвал неожиданной смерть Дмитрия Красилова, более известного как Пухляш из клипа группы Little Big. Он прокомментировал гибель артиста 18 декабря в разговоре с «Известиями».

«Совершенно неожиданно — 29 лет парню, буквально недавно виделись. Открытый, позитивный, абсолютно потрясающий человек. Совершенно невозможно представить, что его больше нет. Очень печально», — отметил Газманов-младший.

Также смерть Красилова прокомментировали в команде певца Стаса Костюшкина. В сообщении в Telegram-канале отметили, что артист навсегда останется в памяти как добродушный и веселый человек.

Как сообщает телеканал RT, неделю назад Красилов принял участие в съемках новогоднего шоу, где был одним из ведущих. Уточняется, что артист не жаловался на плохое самочувствие.

Ранее в этот день стало известно о смерти Красилова. Предварительной причиной его смерти назвали проблемы с сердцем на фоне лишнего веса. 17 декабря Красилов уехал с работы, потому что почувствовал себя плохо. Утром артист не отвечал на звонки. Тогда по адресу Красилова вызвали скорую помощь и МЧС.

Артист известен по клипу группы Little Big на песню Uno, в котором он танцует. После съемок в видео его стали приглашать участвовать в шоу и видеоклипах. Красилову было 29 лет.