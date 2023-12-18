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Газманов назвал неожиданной смерть Пухляша из клипа Little Big

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Фото: ТАСС/Саша Савельева
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Артист Родион Газманов назвал неожиданной смерть Дмитрия Красилова, более известного как Пухляш из клипа группы Little Big. Он прокомментировал гибель артиста 18 декабря в разговоре с «Известиями».

«Совершенно неожиданно — 29 лет парню, буквально недавно виделись. Открытый, позитивный, абсолютно потрясающий человек. Совершенно невозможно представить, что его больше нет. Очень печально», — отметил Газманов-младший.

Также смерть Красилова прокомментировали в команде певца Стаса Костюшкина. В сообщении в Telegram-канале отметили, что артист навсегда останется в памяти как добродушный и веселый человек.

Как сообщает телеканал RT, неделю назад Красилов принял участие в съемках новогоднего шоу, где был одним из ведущих. Уточняется, что артист не жаловался на плохое самочувствие.

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Ранее в этот день стало известно о смерти Красилова. Предварительной причиной его смерти назвали проблемы с сердцем на фоне лишнего веса. 17 декабря Красилов уехал с работы, потому что почувствовал себя плохо. Утром артист не отвечал на звонки. Тогда по адресу Красилова вызвали скорую помощь и МЧС.

Артист известен по клипу группы Little Big на песню Uno, в котором он танцует. После съемок в видео его стали приглашать участвовать в шоу и видеоклипах. Красилову было 29 лет.

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