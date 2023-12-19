Белоусов назвал 2023 год знаковым в развитии беспилотного транспорта в РФ

2023 год стал знаковым для России в развитии беспилотного транспорта на земле, в воздухе и на воде. Об этом 19 декабря заявил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов на форуме «Цифровая транспортация».

«Для России 2023 год стал знаковым в развитии беспилотного транспорта во всех трех средах: на земле, в воздухе и на воде. По поручению президента России 1 сентября этого года утвержден национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем», — сказал он.

Белоусов добавил, что уже в июне этого года по маршруту Москва — Санкт-Петербург стартовал в РФ проект по беспилотной коммерческой перевозке грузов на автомобилях «Камаз». При этом сейчас в проекте участвуют уже девять машин от двух отечественных производителей. К настоящему моменту они перевезли 11 тыс. тонн грузов.

«Также в этом году началась экспериментальная коммерческая эксплуатация беспилотных автомобилей такси российской разработки. Сегодня мы запускаем в первый автономный рейс морской паром «Генерал Черняховский», — добавил Белоусов.

По его словам, судно доставит в Калининградскую область социально-значимые грузы. Кроме того, он подчеркнул, что Россия на данный момент является одним из мировых лидеров в разработке и применении автономного судовождения.

Первые беспилотные «КамАЗы» были запущены по трассе М-11 Москва – Петербург 14 июня. Как рассказал «Известиям» водитель-испытатель беспилотных «КамАЗов» Динар Алмаев, машины проехали часть пути в автономном режиме управления, часть — в ручном режиме.

Главный конструктор инновационных автомобилей компании Сергей Назаренко рассказал, что беспилотные грузовики «КамАЗ» в течение 2,5 года будут ездить по автодороге М-11 «Нева», чтобы собирать информацию для развития системы автономного вождения. Автомобили данного типа были представлены на площадке Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

Правительство России утвердило программу экспериментально-правового режима по эксплуатации беспилотного транспорта в марте 2022 года. Тогда же отмечалось, что внедрение беспилотного транспорта с применением технологий искусственного интеллекта является частью программы цифровой трансформации российской экономики.

Международный форум «Цифровая транспортация» проходит 19 декабря в Москве. Он организован Ассоциацией «Цифровой транспорт и логистика» при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации и ставит своей целью обсуждение беспилотные технологий, пассажирских и туристических сервисов, а также грузовой логистики.