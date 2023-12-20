«Яндекс Афиша» стала стратегическим партнером Дягилевского фестиваля

«Яндекс Афиша» запускает трехлетнюю программу сотрудничества с международным Дягилевским фестивалем, сообщили в пресс-службе компании. По условиям соглашения «Яндекс Афиша» станет инвестором, а также эксклюзивным билетным оператором фестиваля.

В рамках партнерства «Яндекс Афиша» предложит специальные условия для подписчиков Яндекс Плюса, включая доступ к закрытым предпродажам билетов. Также она окажет фестивалю маркетинговую поддержку, содействуя привлечению новой публики. Еще одной задачей партнерства станет популяризация классического искусства среди широкой аудитории.

«Мы видим, что внимание к русскому классическому искусству остается стабильно высоким. Многие путешествуют по России, открывают для себя новые самобытные фестивали далеко за пределами Москвы и Петербурга. Самый популярный из них — Дягилевский, который благодаря художественному руководителю фестиваля Теодору Курентзису стал по-настоящему модным и востребованным культурным событием в стране. По данным „Яндекс Афиши“, 80% билетов на фестиваль покупают уже на этапе предпродажи в первые два-три дня и так каждый год. Мы хотели бы приобщить как можно больше людей, в том числе и молодых, к академической музыке и танцу, обратить их внимание на ценности культуры», — рассказал директор по развитию бизнеса «Яндекс Афиши» Энрико Мазавришвили.

Дягилевский фестиваль проводится в Перми уже более 20 лет, привлекая почти 30 тысяч зрителей в год. Зимний фестиваль «Дягилев+» в этом году пройдет с 24 по 27 декабря. Его хедлайнерами станут Теодор Курентзис с танцевальным спектаклем-концертом YOUKALI, и прима-балерины Диана Вишнева и Дарья Павленко, которые представят спектакль «Дуо».