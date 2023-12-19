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Таможня ФРГ разъяснила основания для конфискации подарков из России

Таможня ФРГ разъяснила «Известиям» основания для конфискации подарков на Новый год из РФ
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Фото: Global Look Press/dpa/Christian Charisius
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Федеральная таможенная служба Германии (Bundeszollverwaltung) в своей работе руководствуется законодательством ФРГ и Евросоюза (ЕС), правовой основой для санкций блока станет Регламент Совета ЕС, позволяющий в том числе конфисковать присылаемые из России новогодние подарки. Об этом 19 декабря заявили «Известиям» в ведомстве, комментируя соответствующие публикации в СМИ страны.

«Соответствующей правовой основой для санкций ЕС против России является Регламент Совета ЕС № 833/2014 — обязательный правовой акт, который в полном объеме должны выполнять все государства — члены Европейского союза, включая Федеративную Республику Германия. Согласно этому постановлению, запрещается, в частности, ввоз на территорию ЕС товаров, перечисленных в Приложении XXI к постановлению, которые приносят России существенный доход», — уточнили в таможне.

Исключения из запрета не предусмотрено для подарочных посылок, которые подпадают под действие постановления и пересылаются россиянами на таможенной территории ЕС, добавили в ведомстве.

Отмечается, что ответственность за изъятие и за любую информацию по подарочным посылкам несут судебные органы федеральных земель.

На вопрос «Известий» о том, были ли уже случаи конфискации посылок из России в преддверии Нового года, в немецкой таможне не ответили.

«Таможенные органы не могут комментировать отдельные случаи, в частности, из соображений защиты информации», — подчеркнули в таможне.

Ранее, 13 декабря, таможня ФРГ предупредила на своем сайте, что в целях соблюдения санкционного режима таможня ФРГ вправе арестовать или конфисковать некоторые рождественские подарки, присылаемые из России. Введенные ЕС против России санкции запрещают ввоз в ФРГ ряда товаров, добавили в ведомстве.

Макет санкций: как Россия отреагирует на новые ограничения ЕС
Что может включать 12-й пакет рестрикций и каковы риски для европейских стран

18 декабря ЕС утвердил 12-й пакет антироссийских санкций. Он включает запрет на прямой или косвенный ввоз, покупку или передачу бриллиантов, включая ювелирные изделия, из России. Данный запрет распространяется на алмазы, которые происходят и экспортируются из РФ или следуют транзитом через страну, а также российские алмазы, которые обрабатываются в третьих странах.

В этот же день зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов заявил «Известиям», что ЕС вредит сам себе, вводя новые антироссийские санкции. Он отметил, что принятием новых рестрикций объединение хочет перефокусировать внимание с провалов Украины на поле боя на экономические атаки.

При этом 11-й пакет санкций ЕС утвердил в июне текущего года.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято российскими властями на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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