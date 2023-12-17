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Таможня Германии предупредила о конфискации рождественских подарков из России
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Таможня Германии предупредила о конфискации рождественских подарков из России

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Фото: Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON
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В целях соблюдения санкционного режима таможня ФРГ вправе арестовать или конфисковать некоторые рождественские подарки, присылаемые из России. Об этом германское ведомство сообщило на своем сайте 13 декабря.

Там напомнили, что введенные Евросоюзом против России санкции запрещают ввоз в ФРГ ряда товаров.

«Под него попадают и товары, которые могут иметь типичное содержание подарочных посылок, например, целлюлоза и бумага, древесина и изделия из дерева, камни и драгоценные металлы (золото), сигареты, пластмассы и химическая продукция, включая готовую химическую продукцию, такую ​​как косметика», — говорится в сообщении.

При этом ведомство подчеркнуло, что исключений для подарков не предусмотрено.

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В июне этого года ЕС утвердил 11-й пакет санкций, введя ограничительные меры против 87 компаний и запретив поставки российской сырой нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» в Германию и Польшу. Также в пакет санкций был включен механизм «борьбы с их обходом», который позволяет вводить ограничения против третьих стран.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято российскими властями на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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