Россияне назвали свои самые большие опасения в путешествиях

Впереди длинные новогодние праздники, и многие отправятся в путешествия. Cервис путешествий tutu и «СберСтрахование» провели опрос и выяснили, чего опасаются россияне в поездках. Самым популярном ответом стало: опоздать на рейс, поезд или автобус (27%). Результатами аналитики поделились с «Известиями» 20 декабря.

Потерять паспорт или документы боятся 20%, а заболеть — 11%. Столько же россиян назвали одним из страхов плохую погоду во время путешествия. Кражи банковских карт или кошелька больше всего опасаются 8% респондентов, а столкнуться с проблемой в отеле (овербукинг или плохой номер), потерять багаж или остаться недовольными поездкой — по 6% опрошенных. Меньше всего россияне опасаются языкового барьера (5%).

Эксперты tutu также добавили, что за год количество покупателей ж/д билетов в приложении выросло на 32%, а доля купленных билетов на поезд увеличилась на 27%.

В «СберСтраховании» отметили, что в поездках туристы чаще сталкиваются с другими проблемами. Больше всего страховых случаев в путешествиях в этом году были связаны с задержкой рейса. Доля таких обращений в страховую компанию составила 55%.

На втором месте — проблемы со здоровьем. Хотя заболеть боится лишь 1 из 10 опрошенных, медицинская помощь в поездках в 2023 году понадобилась в 37% страховых случаев. В прошлом году ситуация была обратной: 52% обращений пришлись на медицинские расходы и 34% — на выплату компенсаций при задержке рейса.

На третьем месте среди самых распространенных неприятностей — задержка багажа (5%). А такие ситуации, как потеря документов или багажа, встречаются редко: с ними сталкивались меньше 1% туристов.

Накануне были опубликованы результаты другого исследования, в ходе которого выяснилось, сколько россияне планируют потратить на путешествия в Новый год. 38% респондентов назвали цифру — не более 30 тыс. рублей на человека, 36% — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а 18% — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Еще 8% готовы потратить на путешествие более 100 тыс. рублей.