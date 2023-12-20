Почти половина россиян считают автомобиль «членом семьи»

Почти половина россиян (47%) заявили, что считают машину практически членом семьи (47%). Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного группой «Ренессанс страхование» (MOEX: RENI) и сервисом по проверке и подбору автомобилей «Автокод». Результатами аналитики поделились с «Известиями» 20 декабря.

Спустя год после покупки автомобиля большинство россиян (68%) перестают обращать внимание на появление царапин или незначительных поломок, а 3% уверены, что это подходящее время для того, чтобы начать экономить на его обслуживании. Тем не менее 66% респондентов продолжают ухаживать за внешним видом машины. Через два года каждый седьмой (14%) закрывает глаза на любые сколы и трещины, а еще 13% считают такое отношение оправданным только через три-пять лет.

Отмечается, что трепетное отношение к авто появляется из-за того, что водители считают машину чуть ли не членом семьи (47%). Для половины респондентов любой дефект — повод для стресса, так как это влечет серьезные траты (41%) и потерю независимости в передвижении по городу (40%). Треть россиян (31%) опасаются, что поломка авто нарушит их планы на долгое время, а 16% признались в нехватке времени на ремонт.

«Стоит отметить, что ухоженность автомобиля — немаловажный фактор при его продаже. Особенно это касается вторичного рынка, конечно. Так как ликвидность автомобиля исчисляется в том числе его состоянием — как техническим, так и визуальным. Именно поэтому важно вовремя проходить ТО и дилерское обслуживание для новых авто, ведь это не только цена вашей машины, но и ее безопасность», — подчеркнул профессиональный автоподборщик и эксперт «Автокода» Игорь Шагапов.

Согласно данным опроса, успокоиться россиянам помогает общение с техническим специалистом (36%), осознание того, что сломать машину не так легко, как кажется на первый взгляд (25%), и когда царапин на краске становится больше пяти (22%). Россияне перестают пристально следить за состоянием автомобиля, если удается найти машину на замену (14%) или появляются серьезные проблемы с кузовом (12%).

В свою очередь, вице-президент по автострахованию «Ренессанс страхование» Сергей Демидов отметил, что, согласно их данным, за 2023 год доля клиентов с автомобилями, которые находятся в эксплуатации более пяти лет, увеличилась по каско почти вдвое, с 13% до 23% относительно 2022 года.

«Как правило, увеличение срока эксплуатации машины происходит из-за отсутствия альтернативы в той же ценовой категории. Стоимость авто нередко выросла на десятки процентов, а найти автомобиль на замену зачастую становится проблемой.

Логично, что этот тренд касается европейских и американских марок автомобилей, в числе лидеров — Ford, Mercedes-Benz, Toyota. В сегменте китайских брендов, доля новых машин (один-два года эксплуатации) держится выше 90% последние три года, а объем продаж растет кратно — почти в четыре раза относительно 2022 года», — рассказал он.

Уточняется, что в опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие в крупных городах России. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в ноябре 2023 года.

30 ноября сервис «Авто.ру» совместно с hh.ru посчитали, сколько медианных зарплат необходимо жителям РФ для покупки наиболее популярных автомобилей на рынке. Согласно исследованию, автомобиль Lada Priora проще всего купить жителям Северо-Западного федерального округа: для этого им понадобится 4,8 медианной зарплаты. Также в топ-3 вошли Центральный (4,9) и Уральский федеральные округа (6,2).