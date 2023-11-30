Россиянам назвали индекс доступности покупки популярных авто в регионах

Сервис «Авто.ру» совместно с аналитиками рекрутинговой платформы hh.ru посчитали, сколько медианных зарплат необходимо жителям разных регионов РФ для покупки наиболее популярных автомобилей на рынке Lada Priora и Ford Focus. Результаты появились в распоряжении «Известий» 29 ноября.

Согласно исследованию, автомобиль Lada Priora проще всего купить жителям Северо-Западного федерального округа: для этого им понадобится 4,8 медианной зарплаты. Также в топ-3 вошли Центральный (4,9) и Уральский ФО (6,2). При этом больше всего времени покупка Lada Priora займет у жителей Северо-Кавказского (9,3), Приволжского (7,0) и Сибирского федеральных округов (6,7).

По данным подсчета, с автомобилями марки Ford Focus ситуация идентичная — рейтинг возглавляет Центральный 10,1 медианной зарплаты, Северо-Западный (11,2) и Уральский федеральные округа (13,9), а замыкает рейтинг Северо-Кавказский федеральный округ (18,7). Выше располагаются Приволжский (15,2) и Сибирский (14,2) федеральные округа.

За три квартала 2023 года доступность автомобилей в регионах претерпела разную динамику. Если индекс доступности Lada Priora изменился незначительно, то индекс Ford Focus изменялся от 0,7 до 1,2 пункта, отмечается в исследовании.

Накануне «Известия» ознакомились с результатами исследования «Авито Авто», согласно которому наибольший вклад в стоимость авто вносят пробег, количество владельцев, наличие ДТП, цвет и тип кузова.