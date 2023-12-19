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Эксперт назвал предупреждением Западу постановку на дежурство «Ярсов» и «Авангардов»

Дандыкин: постановка на дежурство «Ярсов» и «Авангардов» — предупреждение Западу
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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Постановка на боевое дежурство 15 ракетных комплексов «Ярс» и «Авангард» является предупреждением Западу. Об этом 19 декабря «Известиям» заявил ветеран боевых действий капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин сообщил, что до конца года на боевое дежурство будут поставлены 15 ракетных комплексов «Ярс» и «Авангард». Он указал на то, что роль ядерной триады в текущих условиях существенно выросла.

«Конечно, это является предупреждением Западу, потому что это то, что берегло нашу страну, сначала Советский Союз, сейчас Россию от чрезмерных аппетитов США и Европы. И то, что мы смогли, несмотря на все трудности, свою ядерную триаду, особенно сухопутную и морскую, во многом перевооружить, мы сейчас близки к 100%, это очень хорошо», — сказал Дандыкин.

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17 декабря в российском оборонном ведомстве сообщили, что межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс» загрузили в шахтную пусковую установку в Козельском соединении Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Калужской области. Таким образом, Козельское ракетное соединение стало первым в составе РВСН, которое перевооружается на РК «Ярс».

«Ярс» — российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой. Он является модификацией ракеты комплекса «Тополь-М».

За день до этого в Оренбургской области завершились работы по перевооружению Ясненского соединения Ракетных войск стратегического назначения Российской Федерации на ракетный комплекс «Авангард».

Ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым блоком призван эффективно дополнить системы вооружения РВСН и расширить возможности группировки ракетных войск.

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