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МБР «Ярс» загрузили в шахтную пусковую установку в Козельском соединении РВСН

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Фото: Министерство обороны РФ
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Межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Ярс» загрузили в шахтную пусковую установку в Козельском соединении Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Калужской области. Об этом 17 декабря сообщило Минобороны РФ.

Как отмечается, Козельское ракетное соединение является первым в составе РВСН, которое перевооружается на ракетный комплекс «Ярс».

«Перевооружение РВСН заключается не только в оснащении войск новыми ракетными комплексами, но и в создании необходимой инфраструктуры, обеспечивающей более качественные условия для подготовки дежурных сил, несения личным составом боевого дежурства и отдыха», — сказано в сообщении.

«Ярс» — российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой. Он является модификацией ракеты комплекса «Тополь-М».

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Ранее в этот день российское военное ведомство показало учения с выводом подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс» на маршруты боевого патрулирования, которые прошли в Барнаульском ракетном соединении Алтайского края в рамках учения РВСН.

До этого, 15 декабря, в Тверской области в Бологовском ракетном соединении на боевое дежурство заступил очередной ракетный полк, оснащенный подвижным грунтовым ракетным комплексом «Ярс». Как отмечается, данное ракетное соединение получило технику нового поколения, не имеющую аналогов.

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