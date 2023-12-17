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Минобороны показало учения с выводом ПГРК «Ярс» на маршруты боевого патрулирования

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Фото: Министерство обороны РФ
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В Барнаульском ракетном соединении Алтайского края в рамках учения РВСН на маршруты боевого патрулирования были выведены автономные пусковые установки ПГРК «Ярс». В День Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) 17 декабря Минобороны РФ показало видео учений.

«Наши механики и водители постоянно тренируются, выполняют упражнения на учебно-материальной базе. Мы всегда должны быть готовы, поэтому всегда поддерживаем и совершенствуем свое мастерство. Даже сейчас, в снег, мы несем дежурство на маршрутах боевого патрулирования и в преддверии нашего профессионального праздника — Дня Ракетных войск стратегического назначения — мы всё равно выполняем эти задачи ответственно и почетно», — сказал командир группы капитан Юрий Владимирович.

Стратегические ракетчики отрабатывают задачи и вводные, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования. Расчеты подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс» выполняют задачи по совершению марша протяженностью до 100 км, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, охранения.

Также военнослужащие решают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам. В рамках маневренных действий ракетные части и подразделения отрабатывают задачи по рассредоточению в лесном массиве с целью повышения скрытности агрегатов ПГРК «Ярс».

Плановые мероприятия боевой подготовки позволяют проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства на маршрутах боевого патрулирования, пояснили в Минобороны.

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17 декабря 2023 года Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) отмечают 64-ю годовщину со дня образования. В 1959 году в этот день вышло постановление Совета министров СССР об учреждении должности главнокомандующего ракетными войсками, образован Главный штаб РВСН и другие органы военного управления. Этот день и определяет дату образования РВСН — нового вида вооруженных сил.

Кроме того, 17 декабря — день памяти святой Варвары. На протяжении более чем 20 лет святая Варвара является покровительницей Ракетных войск стратегического назначения России.

В преддверии Дня РВСН в Тверской области в Бологовском ракетном соединении на боевое дежурство заступил очередной ракетный полк, оснащенный подвижным грунтовым ракетным комплексом «Ярс».

Также в Ясненском ракетном соединении завершены работы по перевооружению очередного полка на ракетный комплекс «Авангард».

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