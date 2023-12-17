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Ракетным войскам стратегического назначения исполнилось 64 года со дня образования

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Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ
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17 декабря 2023 года Ракетные войска стратегического назначения (РСНВ) отмечают 64-ю годовщину со дня образования. В 1959 году в этот день вышло постановление Совета министров СССР об учреждении должности главнокомандующего ракетными войсками, образован Главный штаб РВСН и другие органы военного управления. Этот день и определяет дату образования РВСН — нового вида вооруженных сил, рассказали в Минобороны.

Сегодня РВСН — род войск Вооруженных сил России, которые являются важнейшим компонентом стратегических ядерных сил (СЯС) страны. Это войска постоянной готовности, несущие боевое дежурство и готовые к выполнению боевых задач по приказу президента Российской Федерации и Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина.

В боевом составе Ракетных войск стратегического назначения более 60% носителей и ядерных боезарядов Стратегических ядерных сил России. Вместе с возможностями системы боевого управления это позволяет РВСН гарантированно выполнить поставленные задачи, в том числе по ядерному сдерживанию.

За последние годы поставка пусковых установок новых ракетных комплексов позволила обеспечить устойчивые темпы перевооружения группировки как шахтного, так и подвижного вариантов базирования. Доля современного вооружения в группировке РВСН доведена до 88%.

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В преддверии Дня РВСН в Тверской области в Бологовском ракетном соединении на боевое дежурство заступил очередной ракетный полк, оснащенный подвижным грунтовым ракетным комплексом «Ярс».

Также в Ясненском ракетном соединении завершены работы по перевооружению очередного полка на ракетный комплекс «Авангард».

16 декабря командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил в беседе с газетой «Красная звезда», что на 2024 год в России запланировано семь пусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Также Каракаев озвучил планы на перевооружение соединений, в которых используются подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) «Тополь-М».

17 декабря отмечается годовщина образования Ракетных войск стратегического назначения и день памяти их покровительницы — святой Варвары. Ее православная церковь тоже почитает в этот день.

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