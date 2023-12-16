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Командующий РВСН рассказал о планах по пуску МБР на следующий год

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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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На 2024 год в России запланированы семь пусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Об этом рассказал командующий ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете Вооруженных сил России (ВС РФ) «Красная звезда». Разговор был приурочен к исполнению 64 лет с момента основания РВСН, текст опубликован в субботу, 16 декабря.

«Всего за последние пять лет РВСН в рамках летных испытаний перспективных ракетных комплексов и тренировок по управлению ВС РФ провели более 20 пусков МБР. <…> В 2024 году планируется провести семь пусков», — сообщил он.

Кроме того, Каракаев озвучил планы на перевооружение соединений, в которых используются подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) «Тополь-М». Он объяснил, что эта модель гораздо современнее, нежели ПГРК «Тополь». Поэтому перевооружать полки с такой техникой планируется после 2025 года. В то же время сообщалось, что завершено переоснащение последнего ракетного полка Бологовского ракетного соединения в Тверской области. Там заменяли устаревшие ПГТРК «Тополь» на «Ярс».

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Ранее, 15 декабря, «Известия» показали, как в Бологовском соединении РВСН в Тверской области прошла церемония заступления на боевое дежурство очередного ракетного полка, перевооруженного на подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс».

Перед этим, 16 ноября, Минобороны РФ предоставило кадры перевооружения Ясненского соединения РВСН РФ, расположенного в Оренбургской области. Взамен старых установок на вооружении страны будет находиться ракетный комплекс «Авангард»

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