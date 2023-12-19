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Шойгу заявил о наборе в ВС РФ около 490 тыс. контрактников в этом году

Шойгу: в 2023 году в ВС России набраны 490 тыс. военнослужащих по контракту
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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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В 2023 году в Вооруженные силы (ВС) России набраны 490 тыс. военнослужащих по контракту и добровольцев. Об этом 19 декабря на расширенной коллегии Минобороны заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.

«Ежедневно более 1,5 тыс. человек подают заявление о приеме на военную службу. Только в этом году набраны около 490 тыс. военнослужащих по контракту и добровольцев. Более 4 тыс. российских студентов добровольно взяли академический отпуск и выполняют боевые задачи. В семь раз увеличилось количество иностранных добровольцев, желающих воевать на стороне правды», — отметил министр.

Шойгу указал, что число наемников в Вооруженных силах Украины (ВСУ) упало в шесть раз.

Глава Минобороны обратил внимание, что военнослужащие по контракту, добровольцы и мобилизованные в зоне спецоперации получают 210 тыс. рублей в месяц и больше. Также они получают вознаграждение за уничтожение или захват вооружения и военной техники противника.

«Уровень денежного содержания военнослужащих по контракту, добровольцев и мобилизованных сбалансирован и составляет от 210 тысяч рублей в месяц и выше в зависимости от занимаемой должности и выполнения боевых задач», — сказал министр.

Он подчеркнул, что все выплаты производятся в срок, этот вопрос особо контролируется.

Шойгу отметил, что выполнены все планы по комплектованию армии и флота РФ, численность доведена до 1 млн 150 тыс. военнослужащих. Сформированы и укомплектованы две общевойсковые армии, смешанный авиационный корпус.

Шойгу добавил, что с 1 декабря Минобороны начало наращивание численности Вооруженных сил (ВС) до 1 млн 320 тыс. человек.

Также в ходе коллегии глава Минобороны рассказал, что армия России уничтожила более 5800 иностранных наемников, из них 1427 — из Польши, 466 — из США, 344 — из Великобритании. Также на территории Украины были ликвидированы 103 военных преступника, проявивших особую жестокость.

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Ранее в этот день президент России Владимир Путин заявил, что РФ не откажется от целей спецоперации. Он подчеркнул, что противник несет значительные потери и уже растратил свои резервы, «пытаясь показать хозяину результаты».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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