В спортцентре Первоуральска не смогли объяснить отсутствие на турнире по боксу скорой помощи

Директор Центра развития детей и молодежи Первоуральска Свердловской области, где ранее на соревнованиях по боксу умер 14-летний подросток, в комментарии 19 декабря «Известиям» отказалась объяснить причину отсутствия на турнире дежурной бригады скорой помощи.

«Я не буду давать оценочные суждения, я повторюсь. Это оценочное. Я не буду комментировать этот вопрос», — заявила директор ЦРДМ Анастасия Евдокимова.

Она также затруднилась в оценке того, насколько быстро ребенку была оказана на месте медицинская помощь.

«Судить о том, какая была оказана помощь, будет только следствие. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, которая определит время смерти и так далее. Говорить о том, что что-то было сделано неправильно, неправильно сейчас с моей стороны: я не профессионал», — сказала Евдокимова корреспонденту.

По ее словам, за день до смерти погибший мальчик участвовал в предварительном боксерском турнире. Таким образом, у него были сутки для отдыха и восстановления.

«У нас все судьи были на месте, то есть четыре судьи по бокам. Никаких полотенец не выбрасывалось тренерами. Комментарии насчет того, что было несколько боев, а это был финальный бой, — нет. Всего за два дня соревнований было два поединка у этого парня: один был предварительный, и на следующий день финальный. То есть у него был достаточно объемный перерыв после первого дня соревнований», — сказала директор.

О смерти 14-летнего школьника во время соревнований по боксу в Первоуральске Свердловской области стало известно 17 декабря. Подростку стало плохо во время соревнований. Уточнялось, что на месте находился медработник, который незамедлительно приступил к оказанию первой помощи. После этого на место прибыла скорая помощь, подростка экстренно госпитализировали, однако спасти его не удалось.

В тот же день Следственный комитет России по Свердловской области начал проверку по факту смерти подростка. Тело было направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти. Следователи приступили к изучению документации о проверке допуска спортсменов до соревнований, а также установлению причин и условий случившегося.

Накануне, 18 декабря, президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев опубликовал видеозапись самого боксерского боя. На кадрах видно, что бой проходил штатно, однако в какой-то момент одному из его участников стало плохо. Он начал шататься, а затем падать, после чего к нему бросились окружающие.

Кремлев отметил, что семья мальчика получит всестороннюю помощь от Международной ассоциации бокса, а «причастные понесут свою ответственность». Он также добавил, что боксерский турнир не был согласован с областной федерацией бокса.