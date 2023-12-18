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Опубликовано видео боя, после которого умер 14-летний боксер в Первоуральске

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Фото: t.me/umar_kremlev
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Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев 18 декабря опубликовал видеоролик боксерского боя в Первоуральске, в результате которого 14-летний подросток потерял сознание, а затем скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.

«Боль и потеря сына — непереносимая утрата… Приношу соболезнования семье», — написал он в Telegram-канале.

На кадрах видно, что бой проходил штатно, однако в какой-то момент одному из его участников стало плохо. Он начал шататься, а затем падать, после чего к нему бросились окружающие. Кремлев отметил, что семья мальчика получит всестороннюю помощь от Международной ассоциации бокса, а «причастные понесут свою ответственность».

Он также добавил, что боксерский турнир не был согласован с областной федерацией бокса.

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Ранее в этот день Следственный комитет России по Свердловской области начал проверку по факту смерти подростка. Тело направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти. Следователи изучают документацию о проверке допуска спортсменов до соревнований, а также устанавливают причины и условия, приведшие к произошедшему.

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