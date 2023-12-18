Реклама
Прямой эфир
Мир
В Италии снесли конфискованный у мафии шестиэтажный дом
Наука и техника
Илон Маск заявил о необходимости освоения других планет человечеством
Мир
КНДР запустила вторую за сутки баллистическую ракету в сторону Японского моря
Мир
Кандидат от «Альтернативы для Германии» впервые выиграл выборы мэра крупного города
Мир
Вучич заявил о получении коалицией правящей партии абсолютного большинства в парламенте
Мир
Трамп обвинил США в выходе из-под контроля конфликта на Ближнем Востоке
Экономика
Музыкальный сервис Spotify официально ликвидировал единственное юрлицо в России
Мир
США пригласили Норвегию в международную морскую операцию в Красном море
Мир
СБУ возбудила уголовное дело по факту прослушки офиса Залужного
Спорт
Роман Костомаров и Татьяна Навка выступили в шоу Авербуха
Мир
В минздраве Газы рассказали о 90 погибших при обстреле лагеря Джабалия
Мир
В сенате США намерены ограничить число беженцев с Украины в обмен на финпомощь
Наука и техника
NASA в пятый раз перенесло отстыковку от МКС корабля Cargo Dragon
Общество
РЖД возобновит регулярное ж/д сообщение новых регионов после СВО
Туризм
Посол Турции в РФ заверил в сохранении формата «всё включено» в отелях

СК начал проверку по факту смерти подростка в Первоуральске

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет начал проверку по факту смерти 14-летнего подростка на соревнованиях по боксу в Первоуральске. Об этом в воскресенье, 17 декабря, сообщается на сайте регионального СУ СК России по Свердловской области.

Предварительно установлено, что ранее 17 декабря один из участников открытого первенства по боксу городского округа Первоуральска после нескольких пропущенных ударов от соперника потерял сознание, пишет РИАМО. На место прибыли медики скорой помощи и доставили подростка 2009 года рождения в больницу, но спасти его не удалось.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. Тело направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти, сообщает телеканал «Звезда». Кроме того, следователи изучают документацию о проверке допуска спортсменов до соревнований. Устанавливаются причины и условия, приведшие к произошедшему, отмечает телеканал «360».

Проведение доследственной проверки находится на контроле прокуратуры, пишет RT.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, мальчик воспитывался в полной благополучной семье, характеризовался положительно. Отец работает на местном заводе, мама — самозанятая. У мамы с папой погибшего ребенка, кроме Тимофея, есть еще две дочери, 2007 и 2019 годов рождения, отмечает сайт kp.ru.

Как сообщает Life.ru, погибший подросток ранее уже выигрывал первенство Свердловской области по боксу.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023