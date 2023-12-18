СК начал проверку по факту смерти подростка в Первоуральске

Следственный комитет начал проверку по факту смерти 14-летнего подростка на соревнованиях по боксу в Первоуральске. Об этом в воскресенье, 17 декабря, сообщается на сайте регионального СУ СК России по Свердловской области.

Предварительно установлено, что ранее 17 декабря один из участников открытого первенства по боксу городского округа Первоуральска после нескольких пропущенных ударов от соперника потерял сознание, пишет РИАМО. На место прибыли медики скорой помощи и доставили подростка 2009 года рождения в больницу, но спасти его не удалось.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. Тело направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти, сообщает телеканал «Звезда». Кроме того, следователи изучают документацию о проверке допуска спортсменов до соревнований. Устанавливаются причины и условия, приведшие к произошедшему, отмечает телеканал «360».

Проведение доследственной проверки находится на контроле прокуратуры, пишет RT.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, мальчик воспитывался в полной благополучной семье, характеризовался положительно. Отец работает на местном заводе, мама — самозанятая. У мамы с папой погибшего ребенка, кроме Тимофея, есть еще две дочери, 2007 и 2019 годов рождения, отмечает сайт kp.ru.

Как сообщает Life.ru, погибший подросток ранее уже выигрывал первенство Свердловской области по боксу.