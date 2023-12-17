Подросток умер во время соревнований по боксу в Первоуральске

Школьник умер во время соревнований по боксу в Первоуральске Свердловской области. Об этом 17 декабря сообщил Telegram-канал «Телекомпания Первоуральск».

«В Первоуральске умер 14-летний воспитанник секции бокса ЦРДМ (Центр развития детей и молодежи. — Ред.). Подростку стало плохо во время соревнований», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, мальчик представил все необходимые документы и медсправки для допуска к состязаниям.

В момент, когда ребенку стало плохо, бывший на месте медработник незамедлительно приступил к оказанию первой помощи. На место прибыла скорая помощь, подростка экстренно госпитализировали, однако спасти его не удалось, информирует канал.

Причина смерти пока не установлена.

Как позднее сообщили журналистам ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона, мальчик потерял сознание в финальном раунде после пропуска нескольких ударов от соперника. Организована проверка.

Ранее, 30 ноября, в Санкт-Петербурге во время занятий по хореографии 13-летняя девочка внезапно потеряла сознание и умерла после госпитализации. Тело направлено в морг для установления причин смерти, по факту произошедшего проводится проверка.