Семиклассница скончалась после занятий по хореографии в Петербурге

В одном из домов детского творчества в Санкт-Петербурге во время занятий по хореографии 13-летняя девочка внезапно потеряла сознания, после чего была доставлена в больницу, где констатировали ее смерть. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщили источники «Известий».

По их данным, накануне, 30 ноября, в Доме детского творчества на улице Пограничника Гарькавого 13-летняя девочка, ученица 7-го класса, во время занятий по хореографии внезапно почувствовала себя плохо. Она успела сказать об этом преподавателю, после чего потеряла сознание, упав на пол с высоты собственного роста.

Ребенок был госпитализирован, но по приезде в больницу врачи зафиксировали смерть пациентки. Тело направлено в морг для установления причин смерти, по факту произошедшего проводится проверка.

24 ноября в бассейне физкультурно-спортивного комплекса в городе Полевском Свердловской области во время тренировки по плаванию утонул 12-летний ребенок. Отмечалось, что инструктор находилась на рабочем месте, заметив мальчика под водой, достала его из воды и начала делать искусственное дыхание. Однако медперсонал учреждения и прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи не смогли реанимировать ребенка. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.