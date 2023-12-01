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Семиклассница скончалась после занятий по хореографии в Петербурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В одном из домов детского творчества в Санкт-Петербурге во время занятий по хореографии 13-летняя девочка внезапно потеряла сознания, после чего была доставлена в больницу, где констатировали ее смерть. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщили источники «Известий».

По их данным, накануне, 30 ноября, в Доме детского творчества на улице Пограничника Гарькавого 13-летняя девочка, ученица 7-го класса, во время занятий по хореографии внезапно почувствовала себя плохо. Она успела сказать об этом преподавателю, после чего потеряла сознание, упав на пол с высоты собственного роста.

Ребенок был госпитализирован, но по приезде в больницу врачи зафиксировали смерть пациентки. Тело направлено в морг для установления причин смерти, по факту произошедшего проводится проверка.

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