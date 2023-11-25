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Общество
Уголовное дело возбудили после гибели ребенка на занятиях в бассейне на Урале

Уголовное дело возбудили после гибели ребенка на занятиях в бассейне на Урале

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Уголовное дело возбуждено после гибели 12-летнего мальчика, утонувшего 24 ноября во время занятия в бассейне в Полевском Свердловской области. Об этом 25 ноября сообщили в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России.

По предварительной информации, ребенок погиб, захлебнувшись водой в бассейне.

«По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека»)», — говорится в сообщении.

Помимо этого, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату СК РФ предоставить доклад о ходе расследования и обо всех выявленных обстоятельствах дела.

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Днем ранее в бассейне физкультурно-спортивного комплекса в городе Полевском во время тренировки по плаванию утонул 12-летний ребенок. Отмечается, что инструктор находилась на рабочем месте, заметив мальчика под водой, достала его из воды и начала делать искусственное дыхание. Однако медперсонал учреждения и прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи не смогли реанимировать ребенка.

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