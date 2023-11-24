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Ребенок утонул в бассейне во время тренировки в Свердловской области

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Фото: Прокуратура Свердловской области
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По предварительной информации, в бассейне физкультурно-спортивного комплекса в городе Полевском Свердловской области во время тренировки по плаванию утонул 12-летний ребенок. Об этом в пятницу, 24 ноября, сообщила областная прокуратура в своем Telegram-канале.

По словам очевидцев, в комплексе в вечернее время проводилось групповое занятие с инструктором по плаванию.

«Инструктор находилась на рабочем месте, заметив мальчика под водой, достала его из воды и начала делать искусственное дыхание», — уточняется в сообщении.

Однако медперсонал учреждения и прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи не смогли реанимировать ребенка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Ранее, 12 ноября, источник «Известий» сообщил, что в Липецкой области в бассейне частного дома утонул восьмимесячный ребенок. Трагедия произошла 28 октября, в тот день 40-летняя женщина находилась с сыном в доме супруга и оставила его одного в детском манеже, после чего мальчик выбрался из ограждения и упал в бассейн.

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