Педиатр рассказала, как уберечь ребенка от переохлаждения

Когда выпадает много снега, дети любят больше времени проводить на улице. Время прогулки пролетает незаметно, и часто взрослые пропускают момент, когда ребенок переохлаждается. Как не допустить того, чтобы ребенок замерз на улице, «Известиям» 19 декабря рассказала педиатр медтехкомпании «Доктор Рядом» Дарья Тещенкова.

«Чем младше ребенок, тем больше его температура тела зависит от температуры окружающей среды. В зоне риска находятся дети грудничкового возраста, которые спят в коляске на свежем воздухе. За ними нужен постоянный контроль. Ситуацию можно расценивать как критичную, если кожа ребенка стала холодной, щеки покраснели, а потом стали бледные, контур губ светлый или приобрел синюшный оттенок, ребенок икает или появилась дрожь в конечностях, ребенок слабо реагирует, если его начать будить», — предупредила Тещенкова.

По ее словам, если губы ребенка стали бледные, конечности холодные, он икает или дрожит, его необходимо срочно перевести в теплое помещение.

Среди наиболее распространенных ошибок, которые допускают родители, собирая малыша на улицу, врач назвала следующие: кутают ребенка, он потеет, после чего наступает переохлаждение, одевают одежду не по размеру — тесную или, наоборот, свободную, не учитывают погодные условия.

Поэтому, по ее словам, независимо от возраста ребенка, чтобы он не замер на улице, в первую очередь важно использовать одежду по погоде и из натуральных материалов.

Кроме того, как отметила врач, не каждая погода подходит для прогулок. Общее время прогулки с малышом младше четырех лет лучше делить на два-три отдельных выхода на улицу, например утром, днем и вечером. Дети до шести лет не должны играть на улице при критично низких температурах. Максимально низкая температура, допустимая для прогулок в таком возрасте, — это –15 градусов, и только при условии, что ребенок заходит в помещение каждые 20–30 минут.

«Также важно соблюдать принцип многослойности, избегать в мороз металлических украшений в ушах ребенка, детям младшего возраста надевать варежки, даже если ребенок лежит в коляске, причем варежками должны быть закрыты кисти рук. Не закрывайте шарфом дыхательные пути. Это создает конденсат, и дети будут дышать влажным холодным воздухом. Перед выходом на улицу ребенка стоит покормить и дать теплое питье», — подчеркнула Тещенкова.

Если ребенок заплакал на морозе, стоит сразу идти домой, поскольку слезы могут привести к обморожению щек, а громкий плач — к проникновению большого объема холодного воздуха в нижние дыхательные пути. А участки кожи, которые контактируют с холодным воздухом и ветром, нужно смазывать жирным детским кремом на масляной основе, добавила специалист.

По ее словам, при первых признаках переохлаждения прежде всего ребенка нужно перевести в тепло. Затем нужно начать растирать тело ребенка или пострадавшие участки. Кожу детей до одного года растирать нельзя, так как это может нанести повреждения мелким сосудам. Маленьких детей ставят под воздушные теплые потоки, при этом не снимая одежду. Растирать кожу детей старше года допустимо руками или мягкой фланелевой тканью.

«Для замерзших ног можно сделать ванночку в тазу с водой при температуре не выше 32 градусов. Очень важно соблюдать температурный режим воды, так как горячая вода спровоцирует сильную боль. Ребенок может также принять ванну, воду в этом случае потребуется подогревать, пока ее температура не достигнет 37 градусов. При этом делайте массаж и растирание пострадавшему. Далее укутайте ребенка одеялом и положите в постель. Для более эффективного согревания можно предложить ребенку теплый чай или бульон», — подытожила педиатр.

16 декабря педиатр «СМ-Клиника» для детей Ольга Татаркина в разговоре с «Известиями» заявила, что самым опасным подарком для ребенка на Новый год является конструктор из небольших магнитных шариков, поскольку в случае их проглатывания есть серьезный риск для здоровья и даже его жизни.