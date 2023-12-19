Лидер Pink Floyd заявил о страхе западных звезд появляться на российском ТВ

Западные звезды опасаются появляться в программах на российском телевидении, так как это может создать угрозу для других проектов с их участием. Об этом заявил британский музыкант, бывший лидер рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс 19 декабря в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Люди мне говорили: «Как же так? Ты будешь выступать на российском телевидении, да ты потом вообще нигде не сможешь выступать, что же ты делаешь!» — «Я считаю всё это абсурдным», — приводит его слова «РИА Новости».

Ведущие программы в ходе беседы предложили музыканту переехать в Россию. Уотерс выразил благодарность за предложение и отметил, что рад получить возможность обратиться к россиянам.

«Это всё ужасно. Поэтому я так рад, что могу выступить на российском телевидении и высказать свою точку зрения», — подытожил исполнитель.

Ранее, 16 декабря, народный артист СССР дирижер Владимир Спиваков назвал глупостью запрет от западных продюсеров музыкантам приезжать в РФ. Московский музыкальный фестиваль раньше собирал талантливых людей со всего мира, однако сейчас иностранцев на этом мероприятии встретить почти невозможно, заявил Спиваков.

В ноябре президент РФ Владимир Путин заявил, что политика «отмены России» носит расистский и антикультурный характер. Глава государства подчеркнул, что искусство по-прежнему не знает границ, несмотря на санкции и любые другие запреты.