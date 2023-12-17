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Спиваков назвал глупостью запрет от западных продюсеров музыкантам приезжать в РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Московский музыкальный фестиваль раньше собирал талантливых людей со всего мира, однако сейчас иностранцев на этом мероприятии встретить почти невозможно. Об этом «Известиям» рассказал народный артист СССР дирижер Владимир Спиваков в субботу, 16 декабря.

По его словам, на XII Московском музыкальном фестивале из иностранных граждан присутствовала только пианистка из Японии Шио Окуи. Она приехала сюда, поскольку всегда была тесно связана с Россией: ее первым преподавателем была русская, а в период жизни в России Окуи училась в Музыкальном училище имени Гнесиных, а также победила на конкурсе пианистов имени Владимира Крайнева.

«Такая любовь сподвигла ее приехать, несмотря на то, что очень часто на Западе импресарио запрещают своим музыкантам приезжать в Россию», — поделился своим мнением Спиваков.

По его словам, бывает обидно, что такая глупость существует.

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В ноябре прошлого года автор музыкальных кинохитов Владимир Косма заявил, что считает печальным, нелепым и смехотворным запрет русской культуры. Он напомнил, что Россия — великая музыкальная держава, взрастившая титанов — Стравинского, Скрябина, Шостаковича, Прокофьева, Хачатуряна, и призвал посмотреть, кого сегодня исполняют больше всего в мире — по-прежнему Шостаковича и Прокофьева, до уровня которых поднялись совсем немногие из западных композиторов.

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