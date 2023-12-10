Итальянцы в Казани: как дирижер из Милана устроил музыкальный диалог

Фортепианные произведения Рахманинова, инструментованные итальянцем Респиги, развлекательная музыка XVIII века, превращенная постмодернистом Берио в современный опус, и сложнейший скрипичный концерт Бартока, продемонстрировавший взаимопонимание между оркестром из Татарстана, московским солистом Даниилом Коганом и дирижером из Милана Алессандро Кадарио. Всё это услышали казанские меломаны на закрытии Международного фестиваля Concordia им. Софии Губайдулиной. «Известия» оценили творческий диалог между народами и эпохами.

От Милана до Казани

Фестиваль Concordia прошел уже в 13-й раз. И можно только поражаться способности худрука смотра, главного дирижера ГАСО РТ Александра Сладковского раз за разом, вопреки всем обстоятельствам, привозить в Татарстан зарубежных звезд, в том числе из Западной Европы и США. В этом году на нем выступили испанец Сесар Альварес и американец Энджел Станислав Вонг, уроженцец Китая Кристофер Чен, гость из Армении Карен Дурдарян... А финальным концертом дирижировал итальянец Алессандро Кадарио, постоянно сотрудничающий с миланским оркестром I Pomeriggi Musicali и неоднократно работавший в La Scala.

Кадарио в России не впервые. Его дебют в нашей стране состоялся в 2018 году с оркестром Мариинского театра в Санкт-Петербурге, после чего он трижды выступал с Российским национальным оркестром и дважды — с ГАСО РТ. 9 февраля состоялось его третье выступление с казанским коллективом, но было полное ощущение, что музыканты играют вместе регулярно.

Фото: пресс-служба ГАСО РТ

— Каждый раз, когда я бываю в вашей стране, мне очень легко работать с замечательными российскими оркестрами, у меня ощущение, что мы смотрим на вещи одинаково. И когда я приезжаю в Казань, чувствую себя, как дома. У меня прекрасное взаимопонимание с ГАСО РТ, и это наслаждение — играть с ними, — рассказал маэстро «Известиям».

Выступления в России он не скрывает. На официальном сайте артиста прошедший в Казани концерт упомянут наряду с европейскими выступлениями. И отказываться от гастролей в нашей стране из-за политики дирижер не готов.

— Я артист и приезжаю туда, где могу лучшим образом делать свою работу. Поэтому когда я получаю приглашение от такого прекрасного оркестра, мне не хочется лицемерить и участвовать во всяких противостояниях. Это моя жизнь, мое стремление создавать музыку. И я хочу соединять, а не разъединять людей, — признался Алессандро Кадарио.

Фото: пресс-служба ГАСО РТ

Рахманинов и «Красная шапочка»

Символично, что и программа концерта была построена как диалог между культурами. Открыла вечер пьеса «Ночной отдых в Мадриде». В ее основе — квинтет итальянского композитора XVIII века Луиджи Боккерини. Однако, старинный опус переосмыслил автор второй половины XX столетия Лучано Берио.

Авангардист, создатель знаменитой коллажной «Симфонии», ставшей главным примером музыкального постмодернизма, Берио соединил четыре версии финальной части квинтета и инструментовал получившийся материал совершенно неожиданным образом: разбросал мотивы, фразы по разным оркестровым группам и солистам, и тем самым будто расщепил весьма простую музыкальную ткань на отдельные звуковые «узоры».

Завершилось же выступление еще одной транскрипцией — теперь уже русской музыки. В 1930 году Отторино Респиги оркестровал по заказу Сергея Кусевицкого пять этюдов-картин Сергея Рахманинова. Причем, итальянец дал частям отсутствовавшие у автора названия: «Море и чайки», «Ярмарка», «Похоронный марш», «Красная шапочка и серый волк», «Марш».

Фото: пресс-служба ГАСО РТ

Можно спорить, насколько эти сюжетные «ключи», а главное — сама пышная, изобилующая эффектами инструментовка подходят для рахманиновского творчества, но, к слову, сам Сергей Васильевич одобрил работу коллеги, написав ему благодарственное письмо.

А между двумя итальянскими и русскими опусами прозвучал Второй скрипичный концерт Белы Бартока. И здесь опять-таки стоит говорить о диалоге , но уже не между эпохами, как в опусе Боккерини-Берио, и не между композитором и аранжировщиком, как у Рахманинова и Респиги, но между исполнителями: Даниил Коган и коллектив под руководством Алессандро Кадарио вели эмоциональный, но полный взаимопонимания «разговор», и, несмотря на множество экспрессивных моментов, ГАСО РТ ни разу не заглушил Когана. Это тот случай, когда солист не борется с оркестром, а дышит с ним в унисон. Вместе же они позволяют публике насладиться множеством нюансов весьма непростой (как для исполнения, так и для восприятия) партитуры.

Слышать голоса

Одна из особенностей Concordia — в том, что программы концертов включают в основном редко исполняемые произведения. Вот и в данном случае хорошо известные публике имена на афише (Рахманинов, Барток) были представлены отнюдь не хитами, но вещами, позволяющими посмотреть на творчество авторов под иным углом. И даже Берио, чьи экспериментальные сольные пьесы «Секвенции» у нас порой звучат на концертах авангардной музыки, предстал в непривычном амплуа.

Фото: пресс-служба ГАСО РТ

Предполагалось, что в программе прозвучит еще одна вещь, уже совсем современная — «Ночные голоса» итальянского композитора Фабио Вакки. Причем, как сообщили «Известиям» в пресс-служба оркестре, автор сделал новую версию своего опусах 2006 года — таким образом, в Казани могла состояться мировая премьера. Увы, оркестровые партии не успели прибыть в Татарстан. Но поскольку права приобретены, есть большая вероятность, что на следующем фестивале Concordia (а может и раньше) «Ночные голоса» все-таки прозвучат.

Впрочем, и без этого сочинения с красноречивым названием месседж концерта считался отчетливо: Алессандро Кадарио и ГАСО РТ напомнили, как важно даже в самую темную ночь слышать голоса друг друга.