 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Общество
Эвакуированные из сектора Газа россияне прибыли в аэропорт Домодедово
Экономика
Россельхознадзор разрешил поставки яиц в Россию из Турции
Экономика
СМИ узнали о возобновлении Нидерландами закупки СПГ у России после летнего перерыва
Политика
Путин пообещал посещать новые регионы России
Мир
В США усомнились в полномочиях Зеленского
Мир
МЧС доставило 100 эвакуированных из Газы россиян и их семьи в Москву
Общество
Пилоты экстренно севшего в Новосибирске самолета узнали о помпаже от диспетчеров
Мир
Три человека погибли в результате стрельбы в США
Мир
Офицер ВСУ заявил о планах украинской армии сдать позиции
Армия
Российские войска сорвали очередную попытку ротации ВСУ в ДНР
Мир
WAFA сообщило о минимум 17 погибших в результате атак ЦАХАЛ в центре Газы
Армия
В МО сообщили об уничтожении около 20 единиц техники ВСУ на правом берегу Днепра
Мир
В Израиле сообщили об отсутствии ограничений по срокам окончания операции в Газе
Мир
Медведев назвал ложью слова Шольца о прекращении поставок газа в Европу
Мир
Экс-советник Кучмы констатировал ухудшение состояния инфраструктуры Киева
/

Итальянцы в Казани: как дирижер из Милана устроил музыкальный диалог

Алессандро Кадарио сыграл с российским оркестром произведения Рахманинова, Боккерини и Бартока
Фото: пресс-служба ГАСО РТ
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Фортепианные произведения Рахманинова, инструментованные итальянцем Респиги, развлекательная музыка XVIII века, превращенная постмодернистом Берио в современный опус, и сложнейший скрипичный концерт Бартока, продемонстрировавший взаимопонимание между оркестром из Татарстана, московским солистом Даниилом Коганом и дирижером из Милана Алессандро Кадарио. Всё это услышали казанские меломаны на закрытии Международного фестиваля Concordia им. Софии Губайдулиной. «Известия» оценили творческий диалог между народами и эпохами.

От Милана до Казани

Фестиваль Concordia прошел уже в 13-й раз. И можно только поражаться способности худрука смотра, главного дирижера ГАСО РТ Александра Сладковского раз за разом, вопреки всем обстоятельствам, привозить в Татарстан зарубежных звезд, в том числе из Западной Европы и США. В этом году на нем выступили испанец Сесар Альварес и американец Энджел Станислав Вонг, уроженцец Китая Кристофер Чен, гость из Армении Карен Дурдарян... А финальным концертом дирижировал итальянец Алессандро Кадарио, постоянно сотрудничающий с миланским оркестром I Pomeriggi Musicali и неоднократно работавший в La Scala.

Кадарио в России не впервые. Его дебют в нашей стране состоялся в 2018 году с оркестром Мариинского театра в Санкт-Петербурге, после чего он трижды выступал с Российским национальным оркестром и дважды — с ГАСО РТ. 9 февраля состоялось его третье выступление с казанским коллективом, но было полное ощущение, что музыканты играют вместе регулярно.

фестиваль
Фото: пресс-служба ГАСО РТ

— Каждый раз, когда я бываю в вашей стране, мне очень легко работать с замечательными российскими оркестрами, у меня ощущение, что мы смотрим на вещи одинаково. И когда я приезжаю в Казань, чувствую себя, как дома. У меня прекрасное взаимопонимание с ГАСО РТ, и это наслаждение — играть с ними, — рассказал маэстро «Известиям».

Выступления в России он не скрывает. На официальном сайте артиста прошедший в Казани концерт упомянут наряду с европейскими выступлениями. И отказываться от гастролей в нашей стране из-за политики дирижер не готов.

— Я артист и приезжаю туда, где могу лучшим образом делать свою работу. Поэтому когда я получаю приглашение от такого прекрасного оркестра, мне не хочется лицемерить и участвовать во всяких противостояниях. Это моя жизнь, мое стремление создавать музыку. И я хочу соединять, а не разъединять людей, — признался Алессандро Кадарио.

фестиваль
Фото: пресс-служба ГАСО РТ

Рахманинов и «Красная шапочка»

Символично, что и программа концерта была построена как диалог между культурами. Открыла вечер пьеса «Ночной отдых в Мадриде». В ее основе — квинтет итальянского композитора XVIII века Луиджи Боккерини. Однако, старинный опус переосмыслил автор второй половины XX столетия Лучано Берио.

Авангардист, создатель знаменитой коллажной «Симфонии», ставшей главным примером музыкального постмодернизма, Берио соединил четыре версии финальной части квинтета и инструментовал получившийся материал совершенно неожиданным образом: разбросал мотивы, фразы по разным оркестровым группам и солистам, и тем самым будто расщепил весьма простую музыкальную ткань на отдельные звуковые «узоры».

Завершилось же выступление еще одной транскрипцией — теперь уже русской музыки. В 1930 году Отторино Респиги оркестровал по заказу Сергея Кусевицкого пять этюдов-картин Сергея Рахманинова. Причем, итальянец дал частям отсутствовавшие у автора названия: «Море и чайки», «Ярмарка», «Похоронный марш», «Красная шапочка и серый волк», «Марш».

фестиваль
Фото: пресс-служба ГАСО РТ

Можно спорить, насколько эти сюжетные «ключи», а главное — сама пышная, изобилующая эффектами инструментовка подходят для рахманиновского творчества, но, к слову, сам Сергей Васильевич одобрил работу коллеги, написав ему благодарственное письмо.

А между двумя итальянскими и русскими опусами прозвучал Второй скрипичный концерт Белы Бартока. И здесь опять-таки стоит говорить о диалоге, но уже не между эпохами, как в опусе Боккерини-Берио, и не между композитором и аранжировщиком, как у Рахманинова и Респиги, но между исполнителями: Даниил Коган и коллектив под руководством Алессандро Кадарио вели эмоциональный, но полный взаимопонимания «разговор», и, несмотря на множество экспрессивных моментов, ГАСО РТ ни разу не заглушил Когана. Это тот случай, когда солист не борется с оркестром, а дышит с ним в унисон. Вместе же они позволяют публике насладиться множеством нюансов весьма непростой (как для исполнения, так и для восприятия) партитуры.

Слышать голоса

Одна из особенностей Concordia — в том, что программы концертов включают в основном редко исполняемые произведения. Вот и в данном случае хорошо известные публике имена на афише (Рахманинов, Барток) были представлены отнюдь не хитами, но вещами, позволяющими посмотреть на творчество авторов под иным углом. И даже Берио, чьи экспериментальные сольные пьесы «Секвенции» у нас порой звучат на концертах авангардной музыки, предстал в непривычном амплуа.

фестиваль
Фото: пресс-служба ГАСО РТ

Предполагалось, что в программе прозвучит еще одна вещь, уже совсем современная — «Ночные голоса» итальянского композитора Фабио Вакки. Причем, как сообщили «Известиям» в пресс-служба оркестре, автор сделал новую версию своего опусах 2006 года — таким образом, в Казани могла состояться мировая премьера. Увы, оркестровые партии не успели прибыть в Татарстан. Но поскольку права приобретены, есть большая вероятность, что на следующем фестивале Concordia (а может и раньше) «Ночные голоса» все-таки прозвучат.

Впрочем, и без этого сочинения с красноречивым названием месседж концерта считался отчетливо: Алессандро Кадарио и ГАСО РТ напомнили, как важно даже в самую темную ночь слышать голоса друг друга.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир