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Bosch намерен продать заводы под Санкт-Петербургом инвестфонду из Турции

«Коммерсант»: Bosch продает заводы под Санкт-Петербургом инвестфонду из Турции
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Фото: ТАСС/Никита Крючков
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Немецкий производитель бытовой техники Bosch подошел к финальной стадии продажи своих заводов в Стрельне под Санкт-Петербургом, которые приобретает турецкий инвестиционный фонд Can Holding. Об этом 19 декабря сообщил учредитель производителя бытовой техники Jacky’s Гусейн Иманов в разговоре с газетой «Коммерсант».

Он отметил, что сначала предполагалось продать бизнес китайскому производителю бытовой техники Hisense, однако он вышел из переговоров после того, как компания из Турции «предложила вдвое больше».

Еще один источник газеты сообщил, что Bosch «был готов расстаться с заводом за $20 млн», однако турецкий фонд предложил даже более крупную сумму. В настоящее время сделка проходит одобрение в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Известно, что концерт уже уволил 30 оставшихся в РФ менеджеров, которые продавали технику Bosch ритейлерам.

«Bosch последовательно уходил с российского рынка, выполняя свои обязательства по сервисной поддержке и перед сотрудниками, перед увольнением им выдали годовой оклад», — уточнил другой собеседник «Коммерсанта».

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Ранее, 28 апреля, сообщалось, что холдинг S8 Capital приобрел активы немецкого концерна Bosch в Энгельсе Саратовской области. В сделку вошли завод по производству свечей зажигания, завод по производству электроинструментов и площадка по производству котлов отопления.

В 2022 году Robert Bosch GmbH заявила о приостановке деятельности в России. По информации «Известий», к двум юридическим лицам, представляющим в России компанию Bosch и входящим в ее состав, в Химкинский суд Московской области летом 2022 года было подано исковое заявление о невыполнении ими гарантийных обязательств по товарам бренда.

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