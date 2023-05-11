Вчерашний Bosch: в РФ возникли сложности с ремонтом бытовых приборов этой марки

Ряд неисправностей крупной бытовой техники Bosch стало невозможно устранить в РФ — во всяком случае, оперативно, рассказали «Известиям» три специалиста по ремонту этих электроприборов . Причина — отсутствие необходимых запчастей, в частности электронных блоков управления , объяснили они. Устройства и детали к ним поставляются по параллельному импорту — усиление производителями контроля за перепродажей их продукции может приводить к сбоям в логистике, отмечают участники рынка и эксперты. Восстановление этих цепочек они называют решаемой, хотя и не быстро, проблемой. При этом спрос на технику Bosch в стране за год заметно снизился, добавляют ее продавцы.

Детальный разбор

В РФ есть нехватка комплектующих, необходимых для ремонта бытовой техники европейских брендов, в частности Bosch, — об этом «Известиям» рассказали сотрудники трех структур, оказывающих эту услугу. Затруднительно найти, к примеру, электронные блоки управления для стиральных и посудомоечных машин : особо остро это касается комплектующих для умных устройств, которые приобретались два-три года назад, утверждают двое собеседников. Ситуация с отдельно стоящими моделями чуть лучше, чем со встраиваемыми, рассказал третий. Спрогнозировать, когда необходимые детали появятся в наличии, сотрудники ремонтных организаций затруднились .

Ряд запчастей Bosch действительно поставлялся с европейских заводов , отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Есть китайские заменители, но зачастую они работают не очень хорошо, добавил эксперт. По его словам, проблемы касаются не только Bosch, но и других брендов, в частности Siemens, — там тоже вопросы с поставкой электроники, например для стиральных машин.

В Минпромторг информация от торговых сетей или поставщиков бытовой техники о дефиците комплектующих изделий, в частности электронных блоков управления для стиральных и посудомоечных машин, не поступала, сообщили «Известиям» в ведомстве. При этом, по информации компании, обеспечивающей сервисное обслуживание техники Bosch, периодически возникают логистические сложности в части поставок некоторых комплектующих изделий иностранного производства, связанные с введением санкций, однако эти вопросы решаются, добавили в Минпромторге.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Bosch официально перестал поставлять в РФ свою технику в 2022 году. Устройства и комплектующие, необходимые для ремонта, ввозятся по параллельному импорту , рассказал сотрудник компании — партнера нескольких производителей бытовой техники и электроники. Перебои с поставками случаются — не всегда можно обеспечить стабильную логистику: правда такого, чтобы нигде не было в наличии никаких деталей, не бывает, утверждает он.

Техника Bosch продается в РФ, у этой марки существуют свои приверженцы, но доля компании на рынке сокращается , продолжил собеседник «Известий». Если в I квартале 2022 года бренд занимал около 6% рынка стиральных машин, что сейчас его доля близка к 1% , утверждает он. Также значительно сократилось его присутствие на рынке холодильников (чуть более года назад этот показатель составлял 7%), в сегменте отдельно стоящих посудомоечных машин доля уменьшилась с 12,5% до 5% , отмечает источник.

По его словам, образовавшийся из-за ухода ведущих мировых брендов вакуум на отечественном рынке сейчас активно заполняют российские, китайские и турецкие марки: Haier, Beko и другие. Усилилось и присутствие производителей бытовой техники из Белоруссии, добавил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Нестабильный импорт

Проблемы с ввозом европейских комплектующих могут быть связаны с тем, что, опасаясь санкций, производители стали тщательнее контролировать отгрузки, а посредники — действовать более осторожно , считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Это значит, что логистические цепочки, по которым запчасти доставлялись в Россию, могли сбиться — как показывает опыт, на их восстановление уйдет несколько месяцев , не исключает он.

— Ситуация с Bosch на самом деле не исключительная, сейчас достаточно сложно найти отрасль, которая в той или иной мере не сталкивалась с дефицитом узлов и деталей, необходимых для ремонта импортных устройств: от смартфонов и бытовой техники до газотурбинных генераторов, автомобилей и авиалайнеров , — отметил управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.

Например, сроки ожидания деталей для иномарок среднего и премиального сегмента в некоторых случаях достигают полугода , рассказали «Известиям» крупные российские автодилеры. В частности, есть проблемы с поставками электронных блоков, кузовных позиций, двигателей в сборе, головок блока цилиндров и агрегатов трансмиссии , отметили представители дилеров и автосервисов. Также образовалась нехватка уникальных запчастей для Hyundai, Audi, BMW, Jaguar, Lexus и Cadillac. Несмотря на уже отлаженный механизм параллельного импорта, товара на всех не хватает , объяснили «Известиям» в Союзе автосервисов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Поставщики, на которых давит санкционное законодательство, вводят дополнительные меры контроля за движением товара, — рассказал «Известиям» член правления организации Илья Плисов.

С точки зрения закона производитель несет гарантийные обязательства перед приобретателем в рамках, установленных договором: если он взял на себя обязательства обеспечивать гарантийный ремонт, то он обязан создать необходимые для этого условия , объяснил Юрий Федюкин. Гарантийное обслуживание может учитывать возникновение неких форс-мажорных обстоятельств, но отказ в поставке комплектующих для ремонта техники, продиктованный решением самого производителя, вряд ли можно к ним отнести, полагает он.