Вчерашний Bosch: в РФ возникли сложности с ремонтом бытовых приборов этой марки
Ряд неисправностей крупной бытовой техники Bosch стало невозможно устранить в РФ — во всяком случае, оперативно, рассказали «Известиям» три специалиста по ремонту этих электроприборов. Причина — отсутствие необходимых запчастей, в частности электронных блоков управления, объяснили они. Устройства и детали к ним поставляются по параллельному импорту — усиление производителями контроля за перепродажей их продукции может приводить к сбоям в логистике, отмечают участники рынка и эксперты. Восстановление этих цепочек они называют решаемой, хотя и не быстро, проблемой. При этом спрос на технику Bosch в стране за год заметно снизился, добавляют ее продавцы.
Детальный разбор
В РФ есть нехватка комплектующих, необходимых для ремонта бытовой техники европейских брендов, в частности Bosch, — об этом «Известиям» рассказали сотрудники трех структур, оказывающих эту услугу. Затруднительно найти, к примеру, электронные блоки управления для стиральных и посудомоечных машин: особо остро это касается комплектующих для умных устройств, которые приобретались два-три года назад, утверждают двое собеседников. Ситуация с отдельно стоящими моделями чуть лучше, чем со встраиваемыми, рассказал третий. Спрогнозировать, когда необходимые детали появятся в наличии, сотрудники ремонтных организаций затруднились.
Ряд запчастей Bosch действительно поставлялся с европейских заводов, отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Есть китайские заменители, но зачастую они работают не очень хорошо, добавил эксперт. По его словам, проблемы касаются не только Bosch, но и других брендов, в частности Siemens, — там тоже вопросы с поставкой электроники, например для стиральных машин.
В Минпромторг информация от торговых сетей или поставщиков бытовой техники о дефиците комплектующих изделий, в частности электронных блоков управления для стиральных и посудомоечных машин, не поступала, сообщили «Известиям» в ведомстве. При этом, по информации компании, обеспечивающей сервисное обслуживание техники Bosch, периодически возникают логистические сложности в части поставок некоторых комплектующих изделий иностранного производства, связанные с введением санкций, однако эти вопросы решаются, добавили в Минпромторге.
Bosch официально перестал поставлять в РФ свою технику в 2022 году. Устройства и комплектующие, необходимые для ремонта, ввозятся по параллельному импорту, рассказал сотрудник компании — партнера нескольких производителей бытовой техники и электроники. Перебои с поставками случаются — не всегда можно обеспечить стабильную логистику: правда такого, чтобы нигде не было в наличии никаких деталей, не бывает, утверждает он.
Техника Bosch продается в РФ, у этой марки существуют свои приверженцы, но доля компании на рынке сокращается, продолжил собеседник «Известий». Если в I квартале 2022 года бренд занимал около 6% рынка стиральных машин, что сейчас его доля близка к 1%, утверждает он. Также значительно сократилось его присутствие на рынке холодильников (чуть более года назад этот показатель составлял 7%), в сегменте отдельно стоящих посудомоечных машин доля уменьшилась с 12,5% до 5%, отмечает источник.
По его словам, образовавшийся из-за ухода ведущих мировых брендов вакуум на отечественном рынке сейчас активно заполняют российские, китайские и турецкие марки: Haier, Beko и другие. Усилилось и присутствие производителей бытовой техники из Белоруссии, добавил он.
Нестабильный импорт
Проблемы с ввозом европейских комплектующих могут быть связаны с тем, что, опасаясь санкций, производители стали тщательнее контролировать отгрузки, а посредники — действовать более осторожно, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Это значит, что логистические цепочки, по которым запчасти доставлялись в Россию, могли сбиться — как показывает опыт, на их восстановление уйдет несколько месяцев, не исключает он.
— Ситуация с Bosch на самом деле не исключительная, сейчас достаточно сложно найти отрасль, которая в той или иной мере не сталкивалась с дефицитом узлов и деталей, необходимых для ремонта импортных устройств: от смартфонов и бытовой техники до газотурбинных генераторов, автомобилей и авиалайнеров, — отметил управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.
Например, сроки ожидания деталей для иномарок среднего и премиального сегмента в некоторых случаях достигают полугода, рассказали «Известиям» крупные российские автодилеры. В частности, есть проблемы с поставками электронных блоков, кузовных позиций, двигателей в сборе, головок блока цилиндров и агрегатов трансмиссии, отметили представители дилеров и автосервисов. Также образовалась нехватка уникальных запчастей для Hyundai, Audi, BMW, Jaguar, Lexus и Cadillac. Несмотря на уже отлаженный механизм параллельного импорта, товара на всех не хватает, объяснили «Известиям» в Союзе автосервисов.
— Поставщики, на которых давит санкционное законодательство, вводят дополнительные меры контроля за движением товара, — рассказал «Известиям» член правления организации Илья Плисов.
С точки зрения закона производитель несет гарантийные обязательства перед приобретателем в рамках, установленных договором: если он взял на себя обязательства обеспечивать гарантийный ремонт, то он обязан создать необходимые для этого условия, объяснил Юрий Федюкин. Гарантийное обслуживание может учитывать возникновение неких форс-мажорных обстоятельств, но отказ в поставке комплектующих для ремонта техники, продиктованный решением самого производителя, вряд ли можно к ним отнести, полагает он.
В большинстве случаев ушедшие с российского рынка компании де-юре всё еще продолжают свою деятельность в стране, то есть их дочерние организации всё еще функционируют, а потому могут быть привлечены к ответственности, продолжил Юрий Федюкин. Но если запчастей нет у официальных представителей производителя, решить эту ситуацию в судебном порядке невозможно, констатировал он.