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Родители воспитанников ХК «Крылья советов» вступились за подравшегося на игре тренера

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Фото: РЕН ТВ
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Родители воспитанников хоккейной команды «Крылья советов», тренер которой подрался во время матча с тренером команды соперников «Красная машина юниор», заступились за спортсмена. Свое видение ситуации во вторник, 19 декабря, они рассказали «Известиям».

«Конфликт раздут очень сильно на наш взгляд. Мы находились в непосредственной близости и слышали, как тренер «Красной машины» оскорблял наших детей, на что наш многоуважаемый тренер отреагировал, как отреагировал бы любой мужчина с определенным воспитанием», — рассказал отец одного из воспитанников «Крыльев советов».

По словам родителя, видео не в полной мере отображает случившееся на льду. Тренер «Крыльев советов» Павел Платонов не проявлял такой агрессии, о которой говорят.

Отец игрока ХК также рассказал о неспортивном поведении соперников.

«Они многократно оскорбляли детей, включая нецензурную лексику, не реагировали на просьбы остановиться как судейского штаба, так и нашего тренера. В результате и возникла вся эта ситуация», поясняет он.

Родители детей из команды Платонова выступили в поддержку своего тренера. Они признают, что он «перегнул палку», но, вместе с тем, поступил как «настоящий мужик».

Сейчас в защиту Павла Платонова собирают рекомендательные. За тренера готовы заступиться не только родители воспитанников «Крыльев советов», но и других команд.

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Ранее, 17 декабря, сообщалось, что Платонов отстранен от работы после драки во время матча турнира Hockey Chance среди команд 2016 года рождения. В «Крыльях Советов» подчеркнули, что считают поведение своего специалиста неприемлемым и не соответствующим этическим нормам. Клуб также принес извинения пострадавшей стороне.

Инцидент произошел 16 декабря в Москве. На распространившихся в тот день видеокадрах потасовки видно, как во время игры Платонов напал на тренера «Красной машины» Никиту Илларионова, драка произошла прямо на льду.

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