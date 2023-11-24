Ледовая культура: «Хоккейные папы» и док о фигуристке Медведевой

Поклонники спортивной темы в этот уикенд смогут посмотреть комедию «Хоккейные папы» и документальный фильм «Медведева VS Медведева». Аудиторию, тяготеющую к криминальному кино, ждут фильм Романа Полански «Дворец» с Александром Петровым и Микки Рурком, российская драма «Белый список» и британский триллер «Костяной домик». Испанский хоррор «Бугимен. Начало легенды» — для тех, кто в первые выходные декабря хочет пощекотать себе нервы. А для семейного просмотра в прокате мультфильм «Большое маленькое приключение» и фэнтези «Нандор Фодор и говорящий мангуст».

«Хоккейные папы»

6+

Режиссер: Андрей Булатов. В ролях: Аня Чиповская, Михаил Пореченков, Алексей Бардуков, Сергей Перегудов, Полина Гагарина

В центре сюжета — Андрей, тренер детской хоккейной команды в провинциальном городке. Но ледовый дворец, в котором проходят все тренировки, хотят снести, и Андрей решается на пари: если он соберет команду и победит в турнире по хоккею, то стройку начинать не будут, а дворец останется жить.

На помощь Андрею приходят родители его маленьких подопечных — папы, в жизни много спорящие и очень непохожие друг на друга, должны объединиться в команду, которая выйдет на лед ради будущего собственных детей. Правда, на подготовку столь разношерстного коллектива у Андрея есть всего несколько месяцев.

«Дворец»

18+

Режиссер: Роман Полански. В ролях: Оливер Мазуччи, Микки Рурк, Фанни Ардан, Александр Петров, Джон Клиз, Антон Пампушный

В канун 2000 года бандиты, бизнесмены, чиновники, знаменитости, светские львицы и эскортницы собираются в элитном отеле в Швейцарии. Новогодняя ночь сулит управляющему отелем немало причуд: умерший во время секса миллиардер, капризная дама и ее страдающая недержанием собака, русские братки с десятками чемоданов явно награбленного. Более того, почти все герои фильма верят, что 2000 год — последний для мира, и пытаются закрыть гештальты накануне апокалипсиса.

Премьера картины состоялась на Венецианском кинофестивале осенью 2023 года. Иностранные критики разнесли новинку Полански в пух и прах — на Rotten Tomatoes «Дворец» получил нулевую оценку. Но вот Александр Петров, сыгравший в картине одну из ведущих ролей, считает, что критиковать Полански не за что, а фильм лет через 5–10 попадет в учебники по кинематографии — об этом он рассказал «Известиям» на светской премьере картины в Москве.

«Костяной домик»

18+

Режиссер: Матиас Хёене. В ролях: Джоэли Ричардсон, Нил Линпоу, Сэди Совералл, Гарри Кэдби

На отдаленной ферме проживают трое: мать, ее парализованный муж и дочь. Однажды вечером к ним в дверь стучится покрытый кровью парень по имени Мэтти, просящий помощи, — он уверяет, что вместе с братом Джеком попал в аварию и последнему требуется срочная медицинская помощь. «Мама» — имени у женщины в фильме так и не появляется — зашивает рану Джека и кормит мальчиков ужином.

Конечно, братья не так просты: они воры в розыске и пытаются скрыться с награбленным. Вот только они явно зашли не в тот дом. «Мама» тоже не так проста, в шкафу у нее полно скелетов и тяжелых тайн, и зрителю до конца фильма придется гадать, кто же тут в итоге жертва.

«Медведева VS Медведева»

12+

Режиссеры: Андрей Фурманчук, Руслан Трещев. В ролях: Илья Авербух, Евгения Медведева, Алексей Ягудин, Федор Федотов

Евгении Медведевой 24 года, и это ее четвертый документальный фильм: в 2016 году вышел «1+1. Этери Тутберидзе и Евгения Медведева», а в 2018-м — еще два дока. Медведева — первая и единственная фигуристка из России, защитившая титул чемпионки мира, а также первая в истории женского фигурного катания спортсменка, набравшая больше 160 баллов в произвольной программе, больше 80 — в короткой и больше 240 суммарно.

В новом доке Медведева смотрит на собственную карьеру с ретроспективы: она рассказывает о самых важных для себя победах, сомнениях и страхах, а также о пережитых травмах, физических и моральных. Кроме нее участие в съемках приняли коллеги Жени по цеху и тренеры по фигурному катанию: Федор Федотов, Илья Авербух, Алексей Ягудин, Брайан Орсер, Жанна Девятова, Максим Ставиский и Александр Жулин.

«Белый список»

18+

Режиссер: Алиса Хазанова. В ролях: Алексей Серебряков, Владимир Аверьянов, Евгения Крегжде, Даша Войт, Виктория Мирошниченко

Школьница из Подольска совершает самоубийство, и спустя несколько месяцев об этом выходит разгромная статья, автор которой считает, что к гибели девочки причастны популярные в соцсетях «группы смерти». Разбираться с этим делом отправляются два следователя из Москвы, но оно затягивается на несколько лет.

Продюсер и автор сценария Роман Волобуев начал работу над фильмом в 2016 году, когда прочел в «Новой газете» статью о подростковых суицидах. Фильм Волобуева и Хазановой — это не только рассуждение об острой теме и призыв обратить на нее внимание, но и детективное расследование в поисках ответа на вопрос, кто виноват: соцсети или холодные родители.

«Нандор Фодор и говорящий мангуст»

18+

Режиссер: Адам Сигал. В ролях: Саймон Пегг, Минни Драйвер, Кристофер Ллойд, Тим Дауни, Рут Коннел

Однажды семья Ирвингов, владеющая фермой около деревни Далби, написала исследователю паранормальных явлений Гарри Прайсу письмо — в нем говорилось, что у них в стенах скребется мангуст, умеющий говорить. Прайс в компании коллеги парапсихолога Нандора Фодора отправляется на ферму, чтобы пообщаться с чудо-зверьком. Сюжет основан на реальных событиях — Джеф, или Говорящий Мангуст, действительно существовал по утверждениям хозяев фермы Дорлиш Кэшен на острове Мэн.

Эта история получила широкое распространение в 1930-х годах, британская палата общин даже организовывала специальные слушания на этот счет, а Верховный суд проводил разбирательства. Любопытно, что сценарист и писатель Нил Гейман («Звездная пыль», «Американские боги», «Коралина») к этому фильму сценария не писал, зато озвучил непосредственно мангуста.

«Большое маленькое приключение»

6+

Режиссер: Жереми Дергусон. Роли озвучили: Дакота Уэст, Джордан Бэйрд, Моника Янг, Дэнни Фезенфельд

Мультфильм рассказывает о кукле — деревянном Дон Кихоте. Однажды его «коллег» по кукольному театру похищают, и он отправляется на их поиски. Ему предстоит преодолеть путь через весь Центральный парк Нью-Йорка и найти себе друга — плюшевую игрушку, которая ищет семью и дом.

Над новинкой совместного производства Франции, Бельгии и Испании работали создатели «Истории игрушек», «Семейки Бигфутов» и «Королевского корги», а на IMDb рейтинг мультфильма — 6,9 из 10. В российские кинотеатры «Большое маленькое приключение» попало спустя несколько месяцев после мировой премьеры, которая состоялась в июне.

«Бугимен. Начало легенды»

18+

Режиссер: Анхель Гомес Эрнандес. В ролях: Хавьер Ботет, Иван Ренедо, Клаудия Плейсер, Лорка Гутьеррес Прада

Хоррор повествует о семье — маме и трех детях, которые переезжают в новый город. Он небольшой, и новички быстро узнают, что за последние несколько месяцев здесь пропало слишком много детей, и все — при загадочных обстоятельствах. Местные верят, что тут замешан Бугимен, герой страшных детских сказок, ворующий малышей.

Американский Бугимен, а у славян — Бука — затаскивает непослушных детей под кровать или же прячется в шкафу, прежде чем напасть, причем в некоторых культурах персонаж детей даже ест. Фильм вдохновлен рассказом Стивена Кинга «И пришел Бука».