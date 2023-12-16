Тренеры подрались во время матча детских хоккейных команд в Москве
Во время матча турнира Hockey Chance среди команд 2016 года рождения подрались тренеры клубов «Крылья Советов» и «Красная машина» Павел Платонов и Никита Илларионов. Инцидент произошел в Москве 16 декабря.
В Сети распространились видеокадры, как во время игры Платонов напал на Илларионова. Драка произошла прямо на льду.
Как в беседе с ТАСС заявила директор «Крыльев Советов» Алена Крылова, клуб проверит обстоятельства инцидента. Она уточнила, что Платонов пока не вернулся с турнира.
В мае российский нападающий «Эдмонтон Ойлерс» Клим Костин подрался с канадским защитником «Вегас Голден Найтс» Заком Уайтклаудом во втором матче второго плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Судьи разняли спортсменов и выписали обоим по пять минут штрафа.